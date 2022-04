Cimolai dà vita a Elt, il più grande telescopio al mondo

Prende vita Elt - Extremely Large Telescope, il telescopio più grande mai costruito al mondo, con un diametro dello specchio primario pari a 39 metri. Collocato nelle Ande cilene, a circa 3.000 metri sul livello del mare, l’Elt si suddivide in una struttura metallica rotante (Dome) dotata di aperture scorrevoli, con diametro di 92 metri e altezza di 80 metri, all’interno della quale sarà posizionata la struttura metallica del telescopio, con diametro di 71 metri e altezza di 62.

Il progetto - commissionato dall’Eso, l’European Southern Observatory, e affidato ad Ace Concsortium, associazione d’imprese guidata dalla friulana Cimolai - comprende, oltre alle parti in acciaio del peso di circa 13.000 tonnellate, opere civili, meccanismi, impianti e finiture.

Cimolai ha ricevuto dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane di Gorizia l’autorizzazione alla temporanea esportazione verso il Cile delle macchine operatrici necessarie per la sua costruzione.

I 21 mezzi (autogru, gru cingolate e sollevatori telescopio) in partenza via nave dal porto di Monfalcone con destinazione Cerro Armazones, in Cile, saranno poi reimportati in Italia al termine della fase di costruzione. I funzionari delle dogane di Gorizia si occuperanno dei controlli complessivi sull’operazione.