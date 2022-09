Cimolai finanzia otto borse di studio, del valore di 2.000 euro ciascuna, a favore degli iscritti al Master Bim - Building Information Modeling di I livello che partirà in ottobre all’Università di Udine.

Il percorso formativo è riservato ai possessori di laurea almeno triennale, e ha l’obiettivo di formare esperti nel settore delle tecnologie Bim, in grado di operare con tecniche di modellazione informatizzata e di gestione elettronica dei progetti, con competenze nel campo del rilievo avanzato con strumentazione digitale 3D.

Al termine del percorso formativo gli studenti potranno essere selezionati per l’inserimento in azienda all’interno dell’Ufficio Tecnico, diretto da Ennio Picco, attualmente composto da 150 professionisti.

Le domande di ammissione possono essere presentate entro le 12 del 10 ottobre. Ogni informazione aggiuntiva sul corso di studi è consultabile sul sito dell’Università degli Studi di Udine.

Il sostegno al Master Bim si inserisce all’interno delle numerose iniziative avviate da Cimolai in ambito risorse umane, finalizzate a favorire l’ingresso dei giovani in azienda. Tra queste, si segnalano l’Academy Cimolai, realizzata in partnership con la Regione e lo Ial Fvg, e il Recruiting Day organizzato al Polo tecnologico dal Servizio imprese della Regione in programma il 6 ottobre, a cui Cimolai parteciperà ricercando saldatori e manutentori specializzati.