Cimolai main sponsor di Estate a Pordenone

Luigi Cimolai sarà main sponsor dell’Estate a Pordenone 2022, la kermesse di appuntamenti culturali e intrattenimento organizzata dal Comune di Pordenone, che coinvolgerà la cittadinanza durante la stagione estiva.

Location principale della manifestazione sarà l’Arena Cimolai, che sarà allestita in piazza XX Settembre e che, dal 20 giugno al 5 settembre, accoglierà un fitto calendario di eventi dedicati alla cultura, al teatro, alla musica e al cinema.

Questa iniziativa - si legge in una nota - sottolinea ulteriormente la costante attenzione che l’azienda di proprietà di Luigi Cimolai rivolge verso la città di Pordenone, sia attraverso crescenti programmi di sviluppo in termini economici e occupazionali, sia mediante importanti gesti di generosità come le recenti donazioni della cartella clinica informatica e di un pupillometro verso l’Ospedale Santa Maria degli Angeli.