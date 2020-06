Cinque passi per far crescere il business online

Un ciclo di eventi formativi gratuiti, dedicati alle imprese del Consorzio Ponte Rosso - Tagliamento, durante i quali si affronteranno i temi fondamentali per far crescere il business grazie al web e alle tecnologie digitali. E’ questa in sintesi la nuova iniziativa dell’Ente consortile dedicata ai propri insediati che si svolge in collaborazione con Spider 4 Web.

Il percorso è strutturato in cinque webinar di un’ora ciascuno, durante i quali si parlerà di strategie, tecniche e strumenti di digital marketing e si forniranno esempi e spunti concreti per aiutare le imprese a comunicare il proprio valore, acquisire nuovi clienti, approcciare nuovi mercati e far crescere il proprio business. Per avere una visione completa di come sfruttare il web e le tecnologie digitali per comunicare con il proprio mercato si consiglia di seguire l’intero ciclo di eventi. E’ comunque possibile partecipare anche solo a singoli incontri. La partecipazione è gratuita. Qui tutte le info.

L’iniziativa è dedicata alle aziende insediate nelle aree del Consorzio Ponte Rosso - Tagliamento. Dalla microimpresa che si affaccia al mondo web alla grande realtà aziendale che vuole evolversi e sfruttare le potenzialità della tecnologia e del web a supporto del business. Gli appuntamenti, in tutto cinque, in live streaming, prenderanno il via giovedì 25 giugno, alle 16.30, con il primo evento su “Web presence - Visibilità e opportunità per le aziende nell’ecosistema digitale”. Si parlerà di approccio, metodo e strategia per costruire la perfetta presenza digitale attorno ai due asset principali: valore d’impresa e cliente.

Si prosegue giovedì 2 luglio, alle 16.30, con la seconda lezione su “Opportunità commerciali - dalla lead generation alla vendita”. Come raggiungere e conquistare nuovi clienti? Dal Customer Journey alle Landing page: strategie e strumenti di digital marketing per acquisire contatti attraverso il web.

Terzo appuntamento in programma il 9 luglio, alle 16.30, sul tema “Entrare nei mercati internazionali col supporto del digitale”. Dall’analisi preliminare alla scelta dei canali giusti con cui approcciare il mercato estero: come sfruttare gli strumenti digitali per internazionalizzare le aziende.

Quarto webinar in programma per il 16 luglio, alle 16.30, sul tema “#NonsoloMarketing - la tecnologia a supporto del business”. Dal sito web all’intelligenza artificiale: uno sguardo alle opportunità attuali e future della tecnologia al servizio del digital marketing; focus sugli aspetti tecnici da non sottovalutare nella scelta degli strumenti tecnologici per raggiungere i propri obiettivi di business.

Il ciclo di appuntamento si concluderà il 20 luglio, alle 16.30, con una lezione pratica: “Case Study: Anatomia di un progetto web che funziona”. Analisi e destrutturazione di un progetto che genera lead e fatturato. Dal concept alla realizzazione, passando per strategia e analisi.

“Oggetto di questo ciclo di webinar sono il mondo del marketing nell’ambito digitale e come questo può aiutare al meglio le singole aziende, dalle più piccole a quelle più strutturate, nell’essere più visibili sul web durante le ricerche, migliorare la visibilità, parlare di export e come aumentare di conseguenza il valore dell’impresa con i nuovi strumenti a disposizione" spiega il Presidente del Consorzio Ponte Rosso - Tagliamento, Renato Mascherin. "Un’ulteriore iniziativa nata per fornire agli insediati strumenti utili per il rilancio e la ripartenza in questa delicata fase economica dopo il periodo di lockdown”.

“Mettiamo a disposizione le nostre competenze e il know-how aziendale per consentire alle imprese di individuare gli scenari migliori per proporsi sul mercato" conferma Andrea Pizzato, Ceo di Spider 4 Web. "La collaborazione con il Consorzio nasce proprio dall’intento di supportare le realtà del territorio per conoscere e sfruttare le potenzialità del web”.