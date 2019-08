Cisl apre al dialogo sulle situazioni di crisi in Fvg

"Condivido l’analisi dell’assessore Sergio Bini, quando dice che è arrivato il momento dell’assunzione di responsabilità da parte di tutti”, esordisce il segretario generale della Cisl Fvg, Alberto Monticco. "Proprio perché i dati che sono stati pubblicati rappresentano, purtroppo, uno spaccato parziale delle situazione di crisi nella nostra Regione".

"D’altra parte c’è stata condivisione con l’assessore nei vari tavoli di crisi su cui ci siamo confrontati (come del resto con l’assessore al lavoro): ma oggi serve quel qualcosa in più che, come dice Bini, faccia sintesi delle idee, delle proposte e della responsabilità di tutti".

"Cgil, Cisl e Uil regionali – continua Monticco – hanno richiesto, oltre un anno fa, al presidente Fedriga la conferma del Protocollo di Concertazione senza, al momento, aver avuto alcun riscontro. Da una situazione di crisi come l’attuale, non se ne può uscire con singole richieste di incontro che affrontano, uno alla volta, i tanti problemi che abbiamo: serve un’azione di sistema che tenga conto di tutto questo".

"Siamo costretti a parlare solo delle crisi perché non ci è stato presentato alcun 'disegno generale di prospettiva' che ci faccia capire come questa Regione pensi al futuro e come voglia raggiungerlo: se ci sarà occasione, non solo parteciperemo ma saremo portatori, come sempre stato, delle nostre proposte. Non vogliamo 'muri' con la Regione – conclude Monticco - ma ci attendiamo le convocazioni ai tavoli perché abbiamo la necessità di avere degli strumenti utili al confronto. La task force potrebbe essere utile proprio al monitoraggio delle crisi ma anche alla prevenzione delle stesse".