Cisl Fvg a congresso per disegnare nuovi scenari

Conto alla rovescia per il XIII congresso della Cisl Fvg, in programma dal 9 all'11 marzo a San Vito al Tagliamento, all’Auditorium Zotti. Una tre giorni ricca di eventi, all’insegna dello slogan Esserci per Cambiare, in cui non solo si eleggerà il nuovo gruppo dirigente, a partire dal segretario generale, ma si farà anche il punto sulle politiche regionali, oltre che su quelle interne all’Organizzazione.

Si parte mercoledì 9 con la relazione del segretario uscente e ricandidato, Alberto Monticco. Una relazione incentrata sull’oggi, ma anche sul futuro, con l’individuazione di alcuni pilastri programmatici per il prossimo quadriennio, a partire dal ricambio generazionale, passando per un impegno ancora più deciso e stringente sul tema sicurezza.

Il pomeriggio, invece, sarà dedicato al dibattito e al primo focus tematico della tre giorni, ovvero quello dedicato alle donne. Alla tavola rotonda intitolata “Dalle parole contano al Codice rosso” - in programma per le 16.30 – interverranno l’assessore regionale alla famiglia, Alessia Rosolen, il sostituto procuratore presso il tribunale di Pordenone, Federico Facchin, l’avvocatessa della famiglia di Lisa Puzzoli, Enrica Lucchin e la coordinatrice delle donne Cisl Fvg, Luciana Fabbro. La tavola rotonda sarà introdotta dalla segretaria Cisl FVg, Claudia Sacilotto ed anticipata dalla toccante testimonianza di Mariella Zanier, madre di Lisa Puzzoli, uccisa nel 2017 a Viallaorba di Basiliano, dall’ex fidanzato. Chiuderà i lavori, Alberto Monticco.

Giovedì 10, invece, sarà la volta del dibattito con i delegati e, nel pomeriggio alle 14.45, del focus tematico “Giovani e Sindacato, costruire un nuovo dialogo”, durante il quale saranno presentati in prima assoluta i risultati di un sondaggio realizzato dalla Cisl Fvg per sondare la percezione dei giovani, tra i 17 e 26 anni, rispetto al Sindacato e le loro aspettative.

I lavori congressuali si chiuderanno venerdì 11, con l’elezione del nuovo Segretario generale e della segreteria e l’intervento, atteso per le 11, del segretario generale nazionale, Luigi Sbarra. Prevista una conferenza stampa alle 10, sempre all’Auditorium Zotti, in via Olivo Manfrin 18.