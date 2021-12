CiviBank, 100 milioni di finanziamenti agevolati

Con l’ultima delibera del 2021, CiviBank conferma il proprio ruolo di leader nel finanziamento agevolato attraverso il Frie (Fondo di Rotazione per le Iniziative Economiche) e il Fondo per lo Sviluppo della regione Friuli Venezia Giulia. In totale si tratta di 48 operazioni per 100 milioni di euro per gli investimenti delle imprese regionali, che hanno attivato - e attiveranno nel futuro - nuovi investimenti sul territorio per oltre 130 milioni di euro, finalizzati al potenziamento della capacità produttiva delle aziende.

Nel corso del 2021 la Regione Friuli Venezia Giulia ha deliberato un totale di 214 milioni di euro in finanziamenti agevolati tramite Frie e Fondo Sviluppo, con un totale 108 operazioni. Il FRIE ha deliberato 190 milioni su 58 operazioni, mentre il Fondo Sviluppo 24 milioni su 50 operazioni.

CiviBank ha migliorato i propri risultati rispetto al 2020, confermandosi anche per il 2021 capofila nel finanziamento agevolato con contributi regionali e come il primo istituto per numero di pratiche e volumi deliberati. Per quanto riguarda il FRIE, l’istituto cividalese ha deliberato 27 operazioni per un totale di 89.339 milioni di finanziamenti. Si tratta del 47% delle operazioni totali, dati che migliorano il risultato già importante del 2020 (25 operazioni di finanziamento per un totale di 65 milioni, il 33% del totale).

Anche per quanto riguarda il Fondo Sviluppo, CiviBank si conferma istituto leader in Regione con 21 delibere per 10 milioni di euro (il 42% degli importi totali deliberati attraverso il Fondo). Anche in questo caso CiviBank migliora il risultato del 2020, che aveva visto 13 delibere per un totale di 7 milioni di euro. La Regione ha ulteriormente potenziato FRIE e Fondo Sviluppo con contribuzioni integrative a fondo perduto, finalizzate all’abbattimento degli oneri finanziari. Si parte da un 5% dell’importo del mutuo concesso fino al 5,5% nella misura maggiorata. Con questa iniziativa è quindi possibile ottenere fino a 150.000 euro di contributo a fondo perduto, per programmi di investimenti aziendali da sostenersi o in parte già sostenuti.

“Siamo molto soddisfatti di questo risultato, che è il frutto del nostro impegno per le imprese della Regione che vogliono innovare, restare sul mercato investendo e potenziare la capacità produttiva,” è il commento di Mario Crosta, direttore generale di CiviBank. “Sostenerle in un percorso di crescita e consolidamento è parte integrante del nostro lavoro sul territorio. Rafforzare il ruolo di CiviBank nei finanziamenti agevolati regionali tramite FRIE e Fondo Sviluppo è uno dei pilastri operativi del Piano Industriale 2021-2023. Le ricadute sul tessuto economico del Friuli Venezia Giulia saranno positive, anche per quanto riguarda il mantenimento e l’incremento dell’occupazione - temi particolarmente importanti in questo periodo di ripresa. Contiamo di mantenere con impegno e determinazioni il nostro primato anche nel 2022”.