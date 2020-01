Civibank: azionisti scontenti convocano incontro pubblico

L'associazione di azionisti "Per il buongoverno in Civibank" ha convocato un incontro mercoledì 22 gennaio a Udine, alle 18 nel ristorante Là di Moret in viale Tricesimo. Il motivo è legato alla preoccupazione per il futuro dell'istituto di credito, ultima ‘popolare’ autonoma della regione. Fin dall'annuncio della riunione si mette in evidenza che la banca per cinque esercizi tra 2013 e 2018 non ha staccato alcun dividendo agli azionisti e il valore dell'azione è passato dai 24,50 euro del 2014 agli attuali 6,50 euro e nonostante questo le azioni pesano sul calcolo dell'Isee delle famiglie e comportano il pagamento dell'imposta patrimoniale sul loro valore.