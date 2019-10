Civibank celebra la Giornata mondiale del risparmio

In occasione della 95esima Giornata Mondiale del Risparmio che sarà celebrata domani, 31 ottobre, Civibank organizza a Udine l'evento “Economia e Sostenibilità per i cittadini di domani” rivolto agli studenti delle Scuole superiori della città di Udine. Il meeting è in programma all'auditorium Zanon con inizio alle 10.

L'iniziativa è realizzata in collaborazione con la Feduf (Fondazione per l'educazione al risparmio dell'ABI di cui CiviBank è socia sostenitrice) e s'inserisce nell'ambito del mese dell'educazione finanziaria promosso dal Comitato nazionale Edufin (Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria). Obiettivo dell’incontro è offrire un’occasione di riflessione e sensibilizzazione su temi di cittadinanza economica attiva e responsabile, in particolare valore del denaro e gestione del risparmio, nonché un approfondimento su modelli di sviluppo sostenibile e di economia civile.

L'evento udinese si svolge in concomitanza con la cerimonia ufficiale di Roma promossa sullo stesso tema da Acri e Abi alla presenza del ministro delle Finanze Roberto Gualtieri e dal Governatore di Banca d'Italia Ignazio Visco. La comune finalità di entrambe le manifestazioni è la sensibilizzazione alla gestione consapevole del risparmio e l'educazione finanziaria dei giovani. Allo 'Zanon' interverranno Maurizio Gattesco, direttore commerciale di CiviBank, e Valentina Panna in rappresentanza di Feduf.