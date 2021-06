CiviBank e Confidi Venezia Giulia lanciano Edil Power, accordo che consente alle imprese associate al Consorzio di accedere a finanziamenti a tasso migliorativo per realizzare opere oggetto di Zuperbonus, Ecobonus, Sismabonus e altri bonus fiscali edilizi. La linea di intervento, in particolare, è rivolta a micro imprese e PMI del settore edilizio con l’obiettivo di supportarne la liquidità e agevolarne così la capacità di praticare al committente lo sconto in fattura.

Edil Power offre due soluzioni di finanziamento, una a breve e l’altra a medio termine, attraverso le quali CiviBank eroga all’impresa richiedente il credito necessario per applicare lo sconto in fattura: la prima prevede l’erogazione di un importo massimo di 150mila euro per la durata di 18 mesi, la seconda mette a disposizione lo stesso importo per una durata di 36 mesi comprensivi di 12 mesi di preammortamento.

Per entrambe le soluzioni, Confidi Venezia Giulia presta la propria garanzia fino all’80% dell’importo finanziato, per il cui rimborso l’impresa si impegna a cedere alla Banca il credito d'imposta maturato.

“Il nostro obiettivo è offrire sostegno alle imprese del territorio nella maniera più capillare possibile” ha detto Mario Crosta, Direttore Generale di CiviBank. “Quella legata ai bonus fiscali edilizi è un’opportunità unica per le imprese del settore edilizio di rilanciare la propria attività economica e allo stesso tempo rappresenta un fattore di sviluppo verso il raggiungimento di obiettivi comuni di sostenibilità, efficientamento energetico e riduzione dell’impatto ambientale. CiviBank, d’altra parte, ha compiuto un passo importante verso il futuro, diventando Società Benefit e rafforzando così il suo legame con il territorio: oggi concorre con ancora maggiore responsabilità a quella funzione di banca del Nordest, che opera a servizio e per il benessere della comunità”.

“Da sempre Confidi Venezia Giulia è promotore proattivo di efficaci strumenti per sostenere le attività economiche, delineati intercettando tempestivamente le peculiari esigenze del mondo imprenditoriale e realizzando linee di intervento concrete ed efficaci in collaborazione con gli istituti di credito”, dichiara Antonio Paoletti, Presidente del Confidi Venezia Giulia. “Superbonus, Sismabonus, Econobonus e gli altri bonus fiscali edilizi rappresentano un’opportunità per la ripresa delle attività nel settore dell’edilizia e dell’efficientamento energetico. Per questo motivo Confidi Venezia Giulia ha voluto dare un sostegno forte al comparto mettendo in campo la linea di intervento dedicata “Edil Power” per rispondere alle esigenze finanziarie delle imprese assicurando in modo ampio e tempestivo la liquidità necessaria per la realizzazione delle lavorazioni nei confronti della committenza”.