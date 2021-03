Civibank e Confindustria in campo per le Pmi

Incrementare la competitività del sistema industriale attraverso l’avvio di progetti e concrete iniziative operative finalizzate al miglioramento dei prodotti e processi produttivi, all’internazionalizzazione, all’innovazione e agli investimenti: è questo l’interesse comune che ha spinto Confindustria Udine e CiviBank a sottoscrivere un accordo di collaborazione commerciale volto a supportare la crescita delle piccole e medie imprese del territorio.

Oggi, alla sigla dell’intesa a palazzo Torriani erano presenti, per Confindustria Udine, la presidente Anna Mareschi Danieli e il direttore generale Michele Nencioni, e, per CiviBank, la presidente Michela Del Piero, accompagnata dal direttore generale Mario Crosta.

In virtù dell’accordo, CiviBank si è impegnata a mettere a disposizione delle aziende associate linee di finanziamenti a condizioni vantaggiose sia a breve, sia a medio-lungo termine, servizi e strumenti di pagamento. Interessanti sono anche i tassi a credito applicati su conto corrente e depositi vincolati.

Inoltre, al fine di supportare lo sviluppo delle imprese di Confindustria Udine, l’istituto bancario offrirà anche un servizio di consulenza per una valutazione preliminare dei progetti di investimento, che comprenderà pure la verifica della sostenibilità finanziaria ed economica dell’iniziativa. Allo stesso modo, si attiverà per promuovere la conoscenza degli strumenti assicurativi di protezione e prevenzione complementare. Con l’obiettivo di massimizzare il ricorso a strumenti di credito agevolato, CiviBank si è anche impegnata a svolgere attività di consulenza per la strutturazione della migliore operazione di affidamento in relazione alle esigenze economico finanziarie delle aziende.

Dal canto suo, Confindustria Udine collaborerà con CiviBank nella declinazione di un giudizio di affidabilità creditizia che tenga conto non soltanto dei parametri quantitativi e di andamento, ma anche di una valutazione qualitativa sulla base di informazioni di più ampio contesto. A palazzo Torriani sarà pure attivato uno sportello di consulenza gratuita con esperti di CiviBank per l’accesso agli strumenti di finanza agevolata dedicato alle imprese associate.

“Non solo condizioni di vantaggio per le nostre aziende associate, ma anche consulenza: è questo l’aspetto più interessante dell’accordo sottoscritto con CiviBank", ha detto la presidente Mareschi Danieli. "La collaborazione instaurata si tradurrà anche nella declinazione di un giudizio di affidabilità creditizia più approfondito e meno rigido, ovvero che andrà al di là delle mere cifre a bilancio anche grazie ad un tavolo condiviso di valutazione del rischio. Abbiamo apprezzato la condivisione del tema e la disponibilità della banca a garantire un servizio di consulenza per una valutazione preliminare dei progetti aziendali e degli strumenti finanziari da attivare in coerenza alle specifiche esigenze. La gestione finanziaria d’impresa resta un fattore decisivo di competitività aziendale che va costantemente tenuto sotto i riflettori”.

“Siamo molto soddisfatti dell’accordo raggiunto con Confindustria Udine, che ci permette di rafforzare il nostro supporto alle imprese e al territorio della nostra Regione", sono le parole di Del Piero. "Il nostro obiettivo rimane quello di mettere la professionalità e la profonda conoscenza delle dinamiche territoriali dei nostri consulenti al servizio delle imprese, sostenuta da un rapporto personale ed empatico. In quanto banca autonoma del NordEst, CiviBank rimane al fianco delle aziende del territorio e una delle realtà bancarie tra le più attive in assoluto nell’erogazione di finanziamenti agevolati attraverso fondi regionali, in particolare il FRIE. Auspichiamo che questo accordo ci permetta di accompagnare le aziende friulane in un percorso di solidità e crescita”.