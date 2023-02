Civibank e Regione per le imprese agricole

Un aiuto in più per le imprese agricole e agroalimentari del Friuli Venezia Giulia che hanno risentito particolarmente della guerra in Ucraina. E’ quello messo a disposizione da CiviBank e Regione, che hanno firmato un’apposita convenzione.

L’intervento prevede una nuova linea di finanziamenti agevolati con durata massima fino a 15 anni e destinati al fabbisogno di liquidità aziendale, da affiancare a quelli previsti dal Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.

Il plafond Ucraina prevede massimali di 2 milioni di euro per le imprese di trasformazione e commercializzazione, 300mila euro per le attività del settore pesca e acquacoltura e 250.000 euro per le imprese di produzione primaria.

La durata minima è di 5 anni e quella massima di 15 anni. “Questo plafond - è il commento del Direttore Generale di CiviBank, Mario Crosta - permetterà alle imprese agricole del territorio regionale, già di per sé solide, di affrontare meglio l’attuale situazione congiunturale".