CiviBank è ufficialmente una Società per Azioni

Banca di Cividale comunica che, nel corso dell’adunanza dell’11 maggio, il Consiglio di Amministrazione della Banca, verificato l’avveramento della Condizione, ha dichiarato efficace la delibera di approvazione della trasformazione della Banca da “Società Cooperativa per Azioni” in “Società per Azioni” e del nuovo statuto sociale contenente le modifiche connesse alla Trasformazione, tra cui quelle relative all’adozione dello status di “società benefit”, assunta dall’Assemblea straordinaria dei Soci del 12 aprile.

Michela Del Piero, Presidente del Consiglio di Amministrazione di CiviBank, ha dichiarato “Con questo passaggio formale, è ufficiale sotto tutti i punti di vista: CiviBank da oggi è una Società per Azioni e una Società Benefit. Per noi, e per il territorio, è un passaggio importantissimo, e il successo della trasformazione ci riempie di orgoglio. Ora dobbiamo fare tesoro di questo entusiasmo e continuare a lavorare per riscrivere il modo in cui facciamo banca a tutti i livelli: la trasformazione è cosa fatta, ma “fare” in quanto Società Benefit richiede evoluzione, innovazione costante e responsabilità. Siamo pronti a cogliere questa sfida”.

L’efficacia della delibera era sospensivamente condizionata alla circostanza che il controvalore complessivo delle azioni CiviBank per le quali fosse stato esercitato il diritto di recesso spettante ai titolari di azioni CiviBank e ai Soci che non avessero concorso all’approvazione della Delibera non eccedesse l’importo di 13.000.000 di euro. Sulla base delle dichiarazioni pervenute nei termini di legge, il Diritto di Recesso è stato validamente esercitato per complessive 2.459.020 azioni CiviBank, rappresentative del 14,49% del capitale sociale della Banca, per un controvalore complessivo di liquidazione pari a 12.983.625,60 euro. Il Diritto di Recesso è stato esercitato da 1.788 soci e azionisti, pari al 10,89% del totale.

Pertanto, la Delibera è divenuta pienamente efficace, con conseguente assunzione, da parte della Banca, della forma societaria di “Società per Azioni” e dello status di “società benefit”, ed entrata in vigore del Nuovo Statuto.

Infine, in conseguenza dell’efficacia della Delibera, è entrato in vigore il nuovo testo del regolamento assembleare, come approvato dall’Assemblea ordinaria dei Soci, tenutasi in data 14 aprile in seconda convocazione.

Bonelli Erede, in qualità di advisor legale, ha assistito CiviBank in relazione alla Trasformazione, curandone ogni fase del procedimento autorizzativo e societario. ZNR Notai ha curato gli aspetti notarili dell’operazione.

