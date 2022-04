Civibank, l’adesione all’Opa Sparkasse sale al 44,19%

Sale ancora l’adesione dei soci di CiviBank all’Offerta Pubblica di Acquisto lanciata da Sparkasse sull’istituto di credito friulano.

La Cassa di Risparmio di Bolzano può contare ora sul 44,19% del capitale sociale di Civibank: al 17,09% che già deteneva prima del lancio dell’Opa, si è aggiunto il 27,10% del totale delle azioni, conferito dai soci della banca friulana che hanno deciso di accettare l’Offerta di Sparkasse. In totale, finora, sono 1.434 gli azionisti che hanno aderito all’offerta della banca altoatesina, di cui 339 nella sola giornata di venerdì 22 aprile.

In crescita anche l’adesione all’Opa di Sparkasse sui warrant in possesso dei soci di Civibank. L’istituto di Bolzano partiva da una base del 9,91% di warrant in suo possesso, ai quali si sono aggiunti titoli pari al 14,66% di quelli complessivamente in circolazione. In pratica, Sparkasse può contare, al momento, sul 24,58% del totale dei warrant. Ad aderire all’Opa sono stati finora 1.368 soci, di cui 325 nella sola giornata di venerdì.

I soci di CiviBank possono aderire all’Opa lanciata da Sparkasse sulle azioni fino al 6 maggio; il termine per partecipare all’assemblea dei portatori dei warrant, invece, scade alle 11 di mercoledì 27 aprile.