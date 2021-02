CiviBank leader in Fvg nell'operatività del Frie

Continua l’impegno del Frie, il Fondo di Rotazione per le Iniziative Economiche, e della Regione Friuli Venezia Giulia per garantire risorse alle imprese in questo periodo di crisi, con CiviBank che si dimostra la banca più attiva e propositiva: nel solo gennaio 2021 ben il 93% dei fondi sono stati deliberati attraverso l'istituto, per un totale di 33 milioni ripartiti su 5 domande.

CiviBank si conferma come l’istituto più attivo nella concessione del credito agevolato attraverso il Frie: nel 2020 è stata prima per domande accolte per un totale di 72 milioni di finanziamenti deliberati, in un anno non facile per molte imprese.

La banca cividalese è stata costantemente ai primi posti nell’operatività di Fire e Fondo Sviluppo per le Pmi dal 2016 al 2020: in questo periodo ha deliberato nel complesso 200 operazioni, per un totale di 278 milioni di euro - il che significa un’attivazione sul territorio regionale di oltre 300 milioni di nuovi investimenti, con ricadute significative su mantenimento e incremento dell’occupazione.

Il Frie è un fondo regionale che concede mutui a tasso agevolato alle piccole e grandi imprese per investimenti in Friuli Venezia Giulia. I finanziamenti sono dedicati a iniziative industriali o “strutturali”, come l’acquisto, l’ampliamento o la ristrutturazione di uno stabilimento, l’acquisto di nuovi macchinari e strumentazioni, oppure l’innovazione e la diversificazione del processo produttivo. Le aziende interessate possono richiedere da un minimo di 100.000 euro fino a un massimo di 20 milioni.

Il Frie è rivolto a iniziative di industrie e imprese artigiane manifatturiere, attività turistico-alberghiere, imprese edili. Sono incluse anche tutte le iniziative relative ad attività economiche da realizzare nell'area portuale di Trieste con importanti occasioni di ulteriore sviluppo.

Il Frie, inoltre, gestisce anche i fondi del Fondo Sviluppo delle PMI: un fondo dedicato a tutte le imprese e ai liberi professionisti che vogliono fare investimenti a medio o lungo termine per innovare la propria attività. I finanziamenti agevolati sono dedicati anche a imprese in fase di avvio e start up, incluse le iniziative di studio e messa a punto di nuovi prodotti e processi.

Anche per quanto riguarda il Fondo Sviluppo delle Pmi, CiviBank è tra gli istituti più affidabili e di successo: 104 finanziamenti accordati a partire dal 2015 (anno di costituzione del Fondo) fino a gennaio 2021, per un totale di 34 milioni di euro di credito agevolato, il 29% dell’erogato - il che piazza l’istituto cividalese al primo posto tra le 8 banche partecipanti.

“CiviBank quindi si conferma top performer nel comparto del credito agevolato alle imprese del Friuli Venezia Giulia, oltre che partner solido delle iniziative regionali di sviluppo", è il commento del Direttore Generale Mario Crosta. “Vogliamo dimostrare nei fatti il nostro essere banca per il territorio”.