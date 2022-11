CiviBank nel pool per l’acquisizione di Trasporti Romagna

CiviBank concorre al finanziamento da 81 milioni di euro a una società veicolo di nuova costituzione per l'operazione di acquisizione del Gruppo Trasporti Romagna. L'impresa, con sede a Malo, nel Vicentino, è la principale del Nord-Est nel campo dei trasporti di merci su gomma (soprattutto nel campo defli alimenti in regime di temperatura condizionata) e della relativa logistica.

CiviBank contribuisce con 4.880.000 euro al pool, che include anche Banco Bpm, Bnl, Gruppo Credit Agricole Friuladria, Intesa Sanpaolo e Banca Popolare di Ragusa. L’operazione è stata redatta da Iter Capital Partners, società che presta consulenza a Eurizon Capital Sgr Spa per le attività di investimento di due fondi di private equity della stessa Eurizon, che acquisteranno il capitale di Gruppo Trasporti Romagna.

L’assistenza legale - lato Istituti di Credito - per l’operazione è in capo a White & Case con il closing dell’operazione che si è tenuto presso lo Studio Gattai di Milano.

“CiviBank ha partecipato con entusiasmo e determinazione a questa interessante operazione, vissuta come un modo concreto di mettere la finanza al servizio dell’economia reale” è il commento di Mario Crosta, Direttore Generale di CiviBank. “A nostro avviso si tratta di un ulteriore step utile in un percorso virtuoso di crescita da parte di una realtà aziendale storica del Nordest, in un settore nevralgico come quello dei trasporti e della logistica. Le ricadute sul territorio saranno certamente positive”.