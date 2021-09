Civibank, pieno successo per l’aumento di capitale

Si è conclusa la prima asta, sul sistema multilaterale di negoziazione Hi-mtf, dei diritti relativi all’aumento di capitale di Banca di Cividale S.p.A, deliberato il 16 luglio dal Consiglio di Amministrazione della banca friulana per complessivi 50 milioni di euro massimi.

La prima asta per la sottoscrizione dell’inoptato ha registrato un ampio riscontro: a fronte della messa in asta da parte dell’istituto di 12.323.640 diritti, le richieste pervenute sono state pari a 13.685.145, in numero, quindi, superiore a quanto offerto. Il quantitativo disponibile è stato completamente assegnato, mentre le richieste eccedenti, pari a 1.361.505 diritti, sono rimaste ineseguite.

L’esercizio integrale di tali diritti darà luogo, entro il 30 settembre, alla sottoscrizione di complessive 7.394.184 azioni CiviBank di nuova emissione, per un controvalore di 38.967.350 euro. A seguito della vendita integrale dei diritti nel corso della prima asta, l’offerta sul Hi-mtf si chiude anticipatamente e l’asta prevista per l'1 ottobre non avrà luogo.

Martedì 21 settembre si era, invece, completata l’offerta in opzione rivolta ai soci della Banca, che hanno esercitato il loro diritto di opzione, sottoscrivendo 2.089.041 azioni per complessivi 11.009.246 Euro.