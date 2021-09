CiviBank presenta la seconda edizione di CiviCrowd

Dopo il successo della prima edizione, torna la formazione per associazioni no profit targata CiviBank: tre incontri formativi con gli esperti di Idea Ginger, una delle principali piattaforme di crowdfunding in Italia, per imparare come organizzare una campagna di raccolta fondi “dal basso” di successo, come comunicarla e farla conoscere al pubblico e come instaurare un rapporto duraturo con i sostenitori.

CiviCrowd - Comunità di valori è il progetto creato da CiviBank per offrire una solida base alle associazioni no profit del NordEst e renderle autonome, efficaci e ancora più legate alla propria comunità. Per questo offre non solo formazione, ma sostegno da parte di professionisti del settore (che seguono le associazioni per tutta la durata della raccolta fondi) e un impegni concreto da parte di CiviBank, che cofinanzia le campagne che hanno un impatto positivo sulla comunità del NordEst.

Questo progetto è l’evoluzione più recente ed innovativa del sostegno al terzo settore di CiviBank. Dal suo lancio a inizio 2021, sono già 6 le campagne portate a termine grazie a questo progetto e supportate da CiviBank in ambito culturale, sociale e di valorizzazione del territorio. Grazie alle donazioni di 600 sostenitori sono state acquistate attrezzature mediche, avviati nuovi percorsi teatrali, girati documentari e pubblicati libri. Sei storie di successo che hanno raccolto complessivamente oltre 54.000 euro.

Giovedì 23 settembre alle 17 si terrà l’evento online di presentazione di questa seconda edizione di CiviCrowd. Durante il webinar saranno approfondite le potenzialità del crowdfunding, i dettagli sul corso formativo offerto e come ottenere il cofinanziamento della banca, mentre alcune realtà che hanno già lanciato una campagna di crowdfunding con il supporto di CiviBank racconteranno la loro esperienza. Gli incontri formativi a cui le associazioni aderenti avranno accesso si terranno online il 7, 14 e 21 ottobre.

L’evento è gratuito e aperto a tutti, clienti e non della banca, ma è richiesta l’iscrizione da questo link

Organizzare in modo strutturato le attività di raccolta fondi è una priorità non più derogabile per le realtà del terzo settore: per acquisire nuove risorse, rendere sostenibili le iniziative nel tempo, coltivare una solida rete di relazioni e aumentare la propria visibilità. In che modo sfruttare le potenzialità degli strumenti digitali per raggiungere tali obiettivi? E come può una banca sostenere gli enti non profit in questo percorso? “Per rispondere a queste domande CiviBank ha sviluppato CiviCrowd - Comunità di valori”, ha dichiarato Roberto Cassina, Responsabile Marketing e Comunicazione di CiviBank, che ha poi proseguito: “Da sempre la nostra banca è un attento interlocutore delle realtà no profit del territorio e dal nostro punto di osservazione vediamo chiaramente come i temi della raccolta fondi e della comunicazione digitale siano ormai vitali. Per aiutare il terzo settore a vincere queste sfide abbiamo individuato il crowdfunding”.

“Il crowdfunding è uno strumento di raccolta fondi online che permette ad associazioni ed enti non profit di acquisire nuove risorse comunicando in modo innovativo” ha dichiarato Agnese Agrizzi, CEO di Ginger Crowdfunding, che gestisce Ideaginger.it (www.ideaginger.it) la piattaforma di crowdfunding con il tasso di successo più alto in Italia ed è partner di CiviBank, aggiungendo: “Una campagna di crowdfunding offre infatti l’opportunità di integrare i valori e le storie di cui il terzo settore è ricco con le potenzialità degli strumenti di marketing digitale”.

“Con CiviCrowd vogliamo aiutare le realtà attive in ambito sociale, culturale e sportivo a sfruttare concretamente le opportunità del crowdfunding” ha proseguito Cassina, “i professionisti di Ginger forniranno con un accompagnamento costante le competenze operative utili a pianificare e promuovere un progetto di crowdfunding, mentre CiviBank cofinanzierà le campagne di raccolta fondi”.