CiviBank, primo plafond da 20 milioni

CiviBank ha stanziato un primo plafond di 20 milioni di euro per sostenere il nostro tessuto economico messo a dura prova dall’emergenza sanitaria. Alle misure di sospensione previste dal DL 18/2020 e dall’Accordo Abi per il Credito si affianca un plafond a cui potranno accedere le aziende appartenenti a tutti i settori di attività economica allo scopo di consentire loro, superate le difficoltà contingenti, di ripartire il prima possibile.

CiviBank, in costante contatto con i Consorzi di Garanzia Fidi dei nostri territori e con le istituzioni pubbliche, ha inoltre strutturato una squadra di specialisti che ha l’obiettivo di supportare le Filiali, nel trasmettere e veicolare in maniera efficace ai nostri clienti privati, alle imprese e alla comunità, tutte le misure di sostegno che Regione, Stato ed UE stanno predisponendo.

Il plafond rientra quindi nell’ambito più ampio degli strumenti di sostegno alle esigenze finanziarie della clientela e dei territori che CiviBank sta strutturando anche in coordinamento con le iniziative di Sistema, e in particolare le nuove linee di garanzia previste dal Fondo Centrale di Garanzia e dai Confidi.

Le 64 filiali della banca in Fvg e Veneto restano aperte per assistere anche in questa fase critica la clientela, seppur con orario ridotto e previo appuntamento, per le operazioni più urgenti. Sul sito internet dell'Istituto sono stati resi disponibili gli aggiornamenti sulle modalità operative delle misure adottate.