Civibank, rinviata l’assemblea dei soci

Ieri, il Consiglio di Amministrazione di CiviBank, nel prendere atto della sospensione dell’Opa disposta dalla Presidente di Sezione del Tar del Lazio il 20 maggio, ha deliberato, in via prudenziale e in attesa che venga chiarito il quadro giuridico e informativo di riferimento, di rinviare l’Assemblea dei Soci (programmata per il 25 maggio, ndr) a una data che – fa sapere in una nota l’istituto cividalese - sarà individuata all’esito dell’udienza del Tar, fissata per il 31 maggio.

“Questo – prosegue la nota Civibank - in ragione del contesto d’incertezza in cui l’assemblea si svolgerebbe e per consentire a tutti i soci di poter esprimere il proprio voto in modo consapevole e informato, e in coerenza con l’esigenza di mantenere immutato lo status quo posta alla base dello stesso decreto del Tar. L’espressione del diritto di voto mediante il rilascio delle deleghe è avvenuta, fino al decreto cautelare, sul presupposto della piena legittimità dell’Offerta che attualmente è sospesa e al vaglio del giudice amministrativo”.