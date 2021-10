CiviBank sbarca nel porto di Trieste

CiviBank apre una nuova filiale a Trieste, in via Flavia 120: operativa dal 18 ottobre, la filiale è stata ufficialmente inaugurata alla presenza delle autorità lunedì 25 ottobre. Si tratta della prima nuova apertura di CiviBank a seguito dell’operazione di aumento di capitale, conclusasi con successo a settembre di quest’anno - prima e non ultima, dato che il Piano Strategico prevede nuove aperture a Padova, a Trento e in provincia di Modena.

La nuova filiale, data la sua vicinanza strategica al porto, vuole essere punto di riferimento in particolare per tutte le imprese che hanno sede o attività nel Porto, ma rimane in ogni caso aperta anche alle famiglie e alle associazioni.

Un’apertura che arriva sull’onda di ottimi risultati per CiviBank: non solo per il successo dell’aumento, ma anche per i dati del terzo trimestre del 2021, nel corso del quale la banca ha erogato complessivamente 170 milioni di Euro di nuovi finanziamenti, di cui 102 milioni erogati a piccole e medie imprese e 68 milioni alle famiglie. I dati confermano una generale ripresa post-pandemia, oltre alla capacità dell’Istituto di rispondere alle esigenze del territorio: rispetto ai primi 9 mesi del 2020, CiviBank ha registrato un +4,8% per i finanziamenti erogati alle imprese (corrispondenti a + 16 milioni di euro) e un +60,5% in quelli erogati alle famiglie (pari a +71 milioni di euro). In totale, nei primi 9 mesi del 2021 sono stati erogati 536 milioni di Euro di nuovi finanziamenti (+19,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno).

Erano presenti all’inaugurazione la Presidente di CiviBank, Michela Del Piero, e il Direttore Generale, Mario Crosta; a rappresentare le autorità locali era presente il neo eletto sindaco, Roberto Dipiazza, l’assessore del Comune di Trieste Giorgio Rossi e il consigliere regionale Roberto Cosolini.

“Ora che l’aumento di capitale è andato a buon fine, si apre una nuova fase di investimenti ed espansione: iniziare con questa nostra filiale a Trieste è un simbolo importante,” è il commento di Michela Del Piero, Presidente di CiviBank. “Siamo e rimarremo una banca per il territorio, attenta alle esigenze del NordEst in tutte le sue espressioni e in tutti i suoi territori. Era quindi importante per noi dare un segnale alle imprese del polo logistico portuale e di tutto il triestino: noi già ci siamo, abbiamo già dato e continueremo a dare sostegno alle imprese che operano a Trieste, e con questa filiale vogliamo fare ancora di più per tutto il comparto”.