Civibank sceglie il nuovo Cda targato Sparkasse

Nuova era per Civibank: i soci hanno deciso di voltare pagine. La banca friulana così è passata ufficialmente e definitivamente sotto il controllo di Sparkasse, che ha visto trionfare la propria lista per la nuova governance dell’istituto di credito con l’88,9% dei voti.

Un risultato netto e insindacabile quello espresso dall’assemblea odierna, che si è svolta a porte chiuse con la partecipazione dei soci attraverso un rappresentante designato. Si chiude qui la presidenza di Michela Del Piero a capo del Cda uscente e della lista che ha ottenuto il 10,1% delle preferenze e ha dato battaglia, anche con i ricorsi legali, per evitare il passaggio di mano attraverso un’Opa da sempre ritenuta ostile, ma che si è conclusa con Sparkasse a oltre il 75% del capitale sociale, che ha trasferito e pagato azioni e warrant.

E così a guidare Civibank sarà la manager, ad di Bluenergy, Alberta Gervasio che sarà affiancata dai vice Guglielmo Pelizzo, già numero due della banca, e Aldo Bulgarelli. Ruoli che saranno ufficializzati nel Cda di martedì 7 giugno. Nel consiglio di amministrazione siederanno anche la manager triestina Lidia Glavina, il presidente dell’aeroporto Fvg Antonio Marano, i tre dirigenti Sparkasse Mario Cappelletti, Luca Cristoforetti e Armin Weißenegger.

Resta fuori Silvano Chiappo, in rappresentanza dei piccoli azionisti, che ha ceduto il passo a un rappresentante della lista rivale, Andrea Stedile. Il nuovo Consiglio di Amministrazione resterà in carica per tre anni. I compensi sono stati stabiliti in 25 mila euro lordi, più 300 euro di gettone a ogni Cda.

Nell’assemblea - che ha visto rappresentate 11,8 milioni di azioni pari al 44% del totale - sono stati anche approvati il bilancio (che aveva chiuso a 14 milioni di euro di utile) con il 59,7% e la distribuzione dell’utile, con un dividendo ordinario pari a 20 centesimi per azione per un importo complessivo di 5,3 milioni approvata con il 60,4% dei parerei favorevoli.