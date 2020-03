CiviBank, stop ai mutui prima casa

Si amplia il ventaglio di misure di sostegno messo in campo da CiviBank per affrontare l’emergenza sanitaria ed economica in atto. Il DL 18/2020 (“Cura Italia”) inerente la sospensione dei mutui interviene per gli accadimenti più gravi che possono coinvolgere i mutuatari e le loro famiglie (morte, perdità del lavoro, grave invalidità) tramite il Fondo di solidarietà mutui “prima casa”.

In questo delicato momento esistono altre motivazioni che possono portare a difficoltà temporanee nel pagamento delle rate dei mutui, per questo, al di là dei provvedimenti di legge, CiviBank offrirà ai propri clienti, per motivate ragioni, basate principalmente su un’effettiva momentanea riduzione o assenza di reddito, la possibilità di sospendere temporaneamente il rimborso delle rate dei finanziamenti.

Il periodo di sospensione non esclude il futuro ricorso ad altre forme di aiuto, anche pubblico, che potrà essere messo a disposizione nell’emergenza contingente.

E proprio in considerazione dell’emergenza in atto, al fine di assicurare la massima tempestività possibile nella risposta, CiviBank intende definire un iter accelerato e semplificato delle procedure di istruttoria delle richieste di sospensione dei finanziamenti per le famiglie, che consentirà di andare ulteriormente incontro alle esigenze dei richiedenti.

Le 64 filiali della banca in Fvg e Veneto restano aperte per assistere anche in questa fase critica la clientela, seppur con orario ridotto e previo appuntamento, per le operazioni più urgenti. Sul sito internet dell'Istituto sono stati resi disponibili gli aggiornamenti circa le modalità operative delle misure adottate.