CiviCrowd fa il bis, al via a una seconda 'classe'

Sempre più alto l’interesse del mondo associativo per CiviCrowd, innovativo progetto di crowdfunding per il sociale promosso da CiviBank in collaborazione con Ideaginger. Registrato il tutto esaurito ai webinar di presentazione del progetto svoltisi nel mese di ottobre, l’Istituto di Cividale del Friuli ha deciso di aprire una seconda “classe” ad altre 20 no profit, che nelle giornate del 3, 5 e 9 novembre potranno frequentare il corso onlinr di formazione gratuito su come organizzare una raccolta fondi di successo insieme ai professionisti di Ideaginger.

“CiviCrowd – Comunità di valori” offre ad associazioni e realtà del Terzo Settore l’opportunità di lanciare una propria campagna all’interno di Ideaginger.it, la piattaforma di crowdfunding con il più alto tasso di successo in Italia. L’obiettivo del progetto è dare alle no profit gli strumenti per farsi conoscere e coltivare una propria comunità di sostenitori in modo autonomo.

A dimostrazione del valore del progetto, CiviCrowd è stato anche recentemente premiato da PerCoRSi FVG. Il riconoscimento, promosso da Ires FVG (Istituto di Ricerche Economiche e Sociali), è stato consegnato a sette aziende friulane distintesi nell’ambito della sicurezza sul lavoro e nella responsabilità sociale d’impresa.

L’obiettivo di CiviBank, attraverso CiviCrowd, è condividere con tutte le no profit partecipanti una missione comune: lo sviluppo territoriale sostenibile. Nella sua accezione più ampia questo termine include anche lo sviluppo sociale e culturale; in questo modo, CiviCrowd e tutte le associazioni coinvolte contribuiscono agli obiettivi dell’Agenda 2030, che contemplano aspetti di sviluppo sociale come il miglioramento di salute e benessere, la riduzione delle disuguaglianze e la lotta alla povertà.

In tutto questo CiviBank fa la sua parte, non solo formando le associazioni a un utilizzo efficiente della piattaforma, ma contribuendo direttamente alle raccolte fondi con un cofinanziamento. Una formula che funziona: alla sua prima edizione, CiviCrowd ha permesso a 6 progetti di raccogliere un totale di 54.000 euro.

“Il riconoscimento ricevuto e la grande partecipazione da parte del mondo associativo ci rendono orgogliosi del progetto CiviCrowd” è il commento di Roberto Cassina, Responsabile Marketing e Comunicazione di CiviBank. “Nonostante il Covid, il terzo settore continua a rivelarsi in tutto il Nordest terreno fertile di iniziative e progettualità, che vogliamo continuare a sostenere. L’impegno nel sociale è sempre stato parte del DNA di CiviBank, fin dalla sua fondazione nel 1886. Nel corso della sua storia questo impegno è stato declinato in modi diversi, attraverso la filantropia e le donazioni ad associazioni locali attive nella cultura, nello sport e nel sociale. Con CiviCrowd, CiviBank mette in pratica la sua missione in quanto Società Benefit: investe nel territorio e in chi vuole fare del bene, moltiplicando i benefici per tutta la comunità”.