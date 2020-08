Cluster Legno, 10mila mascherine per tornare a scuola

Diecimila mascherine chirurgiche certificate e made in Fvg. E’ la maxi donazione con cui il Cluster Legno Arredo Fvg sostiene gli studenti delle scuole del Legno-Arredo della regione e le loro famiglie. I tre istituti beneficiari appartengono alle aree del Mobile del pordenonese (Isis Carniello di Brugnera), del Legno-arredo della Carnia (Isis Solari di Tolmezzo) e della Sedia-arredo (Isis Malignani di San Giovanni al Natisone); le quote sono ripartite a seconda del numero di studenti per garantire una copertura di diversi mesi.

Le mascherine sono prodotte da una azienda artigiana friulana che, per la riuscita di tale progetto, ha intrapreso un percorso con Confartigianato Udine. “La spesa da noi sostenuta - spiega il direttore del Cluster, Carlo Piemonte - è stata possibile grazie al ricavato della vendita di mascherine durante il periodo di emergenza di marzo-aprile, operazione che comprendeva la costituzione del fondo di solidarietà "Sistema Fvg" da destinare a questo specifico obiettivo. Da un’azione di emergenza, realizzata durante i giorni più duri della crisi e che ci ha visto in prima linea su diversi fronti, oggi possiamo continuare a sostenere con forza il nostro settore regionale aiutando gli studenti e i docenti a rientrare a scuola nel rispetto delle norme e in sicurezza, a conferma che ancora una volta fare sistema è vincente”.

“I distretti del mobile, della sedia e l'economia del legno sono i pilastri su cui ogni giorno lavora il Cluster, da sempre a stretto contatto con le tre aree", dichiara il presidente Franco di Fonzo. "Contiamo di accompagnare i distretti verso il futuro, in stretta sinergia con la Regione con la quale si sta lavorando intensamente al Piano di sviluppo del settore del legno arredo Fvg”.

Centinaia le imprese che nei mesi scorsi hanno aderito al progetto Sistema Fvg del Cluster, consentendo la fornitura, grazie al partner dell’ufficio Cluster in Cina, di migliaia di mascherine al settore Arredo e non solo. “Ora invece è tutto in made Fvg", aggiunge Piemonte. "Ringraziamo chi crede e ha creduto nelle proposte del Cluster durante i giorni di emergenza: grazie a loro oggi possiamo aiutare famiglie e scuole a sostenere il futuro del nostro comparto”.