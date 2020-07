Codice appalti, acquisti green e criteri Cam

Il “Codice appalti” che regola gli acquisti delle pubbliche amministrazioni parla chiaro: la sostenibilità è un valore da perseguire in ogni occasione e anche le commesse affidate ai vari fornitori devono essere “green”, ovvero rispondere agli ormai famosi “Cam”. Stiamo parlando dei “criteri ambientali minimi” che stabiliscono – in estrema sintesi – la soglia sotto la quale un prodotto è “nemico” dell’ambiente e della sostenibilità, in quanto realizzato con materiali e modalità che hanno un impatto energetico elevato o una scarsa eco-compatibilità.

Un'attenzione sempre più generalizzata e che rappresenta una ulteriore opportunità per i produttori d’arredo virtuosi, che sappiano stabilire una prassi quotidiana e virtuosa nelle loro produzioni avviando un processo sistematico e strutturato che permetta loro di aprire le porte delle commesse pubbliche. Indispensabile, ovviamente, una scrupolosa analisi dell’intero ciclo di vita di ogni prodotto e l’attento campionamento di ogni singolo componente, che dovrà essere sottoposto a verifica e controllo costante.

Non basta voler essere “green”, ma è indispensabile agire per perseguire questo obiettivo adottando sistemi e procedure prestabilite. Di tutto questo e di molto altro parleranno gli esperti di Catas e Manifaktura, con la prestigiosa partecipazione del Ministero dell’ambiente. Una presenza tanto più importante in quanto ci si avvicina agli oramai prossimi, nuovi aggiornamenti normativi, in corso di definizione.

L’appuntamento è per giovedì 23 luglio dalle 14: il webinar – a cui sarà possibile assistere gratuitamente attraverso la piattaforma “Teams” – sarà presentato da Franco Bulian, vicedirettore Catas. Prenderanno poi la parola Sergio Saporetti, Ministero dell’ambiente e tutela del territorio e del mare (“Il piano nazionale Gpp e il Codice appalti”); Alessandra Cecchini, di Manifaktura (“Cam Arredi: istruzioni per l’uso. Obblighi e linee guida di applicazione in azienda”) e Marco Righini di Catas (“Valutazione di conformità ai Cam per il settore legno-arredo”). In chiusura riprenderà la parola Sergio Saporetti (“Cam Arredi: scenari futuri”). I partecipanti potranno poi porre domande e interloquire con i relatori.

Ci si può iscrivere gratuitamente sul sito catas.com; per ogni altra informazione: formazione@catas.com, telefono 0432 747260.