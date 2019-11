Unindustria Pordenone organizza per domani, mercoledì 27 novembre, con inizio alle 15 in sala convegni, un convegno sul nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, in particolare sulle imprese in attività, sulla valutazione del rischio di crisi e sugli indici di allerta appena elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.

Scopo del convegno è quello di far chiarezza su cosa significhi "adeguato assetto organizzativo", indicare alle imprese quali saranno i necessari adempimenti da adottare in conformità alla nuova disciplina, e descrivere con esempi concreti quali siano gli strumenti idonei atti a raggiungere tale adeguamento ed evitare ulteriori aggravi di responsabilità.

La partecipazione al seminario è gratuita. Per informazioni 0434 526494.