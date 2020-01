Coldiretti Fvg a Verona contro l'invasione cimici

Ci sarà anche una delegazione della Coldiretti del Friuli Venezia Giulia, di 300 persone, con i trattori in piazza per fermare la strage senza precedenti provocata dalla cimice killer dei campi. L’appuntamento è mercoledì 29 gennaio alle 9.30 a Verona in occasione dell’apertura della Fieragricola, la più grande manifestazione dedicata al settore in Italia. Si tratta della prima mobilitazione degli agricoltori italiani contro l’invasione di insetti alieni portati in Italia dai cambiamenti climatici e dai ritardi nella prevenzione e nei controlli dell’Unione europea.

Ricordando che in regione si contano 2.500 aziende colpite (in particolare nell’ambito delle colture di pere, mele e pesche, nell’ordine) e oltre 40 milioni di danni, Coldiretti Fvg informa che a Verona saranno pure presenti l’assessore regionale Stefano Zannier e alcuni rappresentanti dei comuni interessati al fenomeno.



Per l’occasione sarà diffuso il primo studio Coldiretti su “La strage aliena nelle campagne italiane”, illustrato dal presidente nazionale Ettore Prandini alla presenza tra gli altri del ministro delle Politiche agricole Teresa Bellanova, del presidente della Regione Veneto Luca Zaia, degli assessori all’Agricoltura delle Regioni interessate e dei sindaci dei comuni colpiti, ma anche dei ricercatori impegnati nella lotta al pericoloso parassita.