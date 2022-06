Collaborazione transfrontaliera tra Goap ed Enaip Fvg

L’ambizioso obiettivo che si sono poste Gorizia e Nova Gorica nel rappresentare l’Europa come Capitale Europea della Cultura GO!2025 è stato colto anche dall’azienda Goap Nova Gorica, importante player mondiale delle tecnologie IoT per la domotica, ed Enaip Fvg, istituto di formazione professionale di riferimento in regione.

Grazie a una convenzione sottoscritta tra Goap ed Enaip Fvg finalizzata allo sviluppo di competenze sulla domotica e sulla nuova cultura della Smart Home a favore di allieviə ed aziende, si è presentata l’occasione per rendere pubblici i progetti ed i relativi risultati di una collaborazione trasversale transfrontaliera tra Italia e Slovenia nel settore della formazione professionale.

Le due realtà, una formativa e l’altra aziendale, desiderano comunicare al territorio come la stretta collaborazione può essere un motore di innovazione e interazione transfrontaliera. Gli indubbi vantaggi per gli uni e gli altri sono particolarmente importanti in quest’epoca quando la cultura del “saper fare bene”, dello sviluppo sostenibile e del risparmio energetico sono così fondamentali per il benessere dei cittadini e, in particolare, tra Goap di Nova Gorica ed Enaip.

L’evento, che si terrà mercoledì 22 giugno alle 9 nella sede Enaip di Gorizia, in via del Boschetto 37, intende anche costruire il passaggio verso un percorso orientato ad una cultura di ricerca e curiosità fin dai bambini in età scolare per le tematiche relative alle tecnologie domotiche, sempre in un’ottica di collaborazione tra i due paesi vicini, e anche di altri meno vicini. Verrà infatti nell’occasione anche dato un riconoscimento da parte di Goap alla preside della scuola primaria di Dornberk e alla Technical Education Copenhagen - Danimarca per l’impegno in questo senso.

L’evento, organizzato nella sede EnAIP FVG di Gorizia, avrà il proprio culmine nella presentazione del lavoro svolto dagli studenti dell’ENAIP FVG con la consegna da parte del CEO di GOAP agli allievə del 4° anno del corso di qualifica professionale per Tecnico Elettrico, anno 2021/22, dell’attestato di competenza relativo alle tecnologie e moduli GOAP-Qubino di domotica.