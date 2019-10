Collio, sviluppo sostenibile con Carigo Green

Una nuova modalità di fruizione del territorio altamente immersiva e di forte impatto emozionale caratterizza l’esperienza che i visitatori potranno adesso vivere sul Collio grazie a un intervento fondato sull’innovazione tecnologica, nel segno della sostenibilità ambientale. “Collio: Laboratorio a cielo aperto dello Sviluppo Sostenibile” è il secondo focus messo in campo dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia che dallo scorso anno - sotto la guida della Presidente Roberta Demartin - ha avviato il programma triennale “Fondazione CariGO GREEN”, realizzato con il contributo di Intesa Sanpaolo, che delinea le linee strategiche dell’azione della Fondazione per il triennio 2018-2020 per la valorizzazione del territorio isontino.

Dopo la prima fase, con il riallestimento in chiave multimediale del Museo del Monte San Michele, questo nuovo progetto – realizzato con la collaborazione dei Comuni coinvolti e di soggetti privati locali – racconta il Collio attraverso i 17 obiettivi dello sviluppo sostenibile di Agenda Onu 2030. Ancora ideato e realizzato dall’impresa di Staranzano IKON digital farm, guidata da Enrico Degrassi e Manuela Tomadin, con il coordinamento paesaggistico dalla Land Italia di Andreas Kipar il progetto ridefinisce la conoscenza del territorio del Collio in una chiave esperienziale ed emozionale basato sulla peculiarità dell’ascolto audio e dello “storytelling”.

Un viaggio narrativo altamente immersivo a cui ogni visitatore può accedere con il proprio smartphone grazie alla nuova App realizzata da Ikon, “Collio XR -- Extended Reality”, basato sulla narrazione e sull’ascolto audio di 8 diversi racconti per 7 percorsi narrativi, arricchito dalla visione di contenuti virtuali e aumentati, che si snodano sugli itinerari delle piste ciclabili già presenti nell’area del Collio.

"Consapevole della sua fondamentale funzione per la crescita della comunità isontina, la Fondazione ha avviato il programma triennale CariGO Green per valorizzare il proprio territorio attraverso interventi innovativi e sostenibili, a partire dalle risorse già esistenti, come nel caso dei percorsi slow Collio”, spiega la Presidente Roberta Demartin. "Come sul San Michele, si è voluto partire da quello che già pubblico e privato avevano avviato in termini di infrastrutture e di esperienze di sostenibilità per attivare una nuova e inedita modalità di fruizione dei luoghi con l’utilizzo, ancora una volta, dell’innovazione tecnologica come uno strumento di valorizzazione dell’identità più profonda e spesso insondata del territorio, per riportarne in luce memorie e racconti".

Scaricando l’App CollioXR il visitatore potrà adesso selezionare l’esperienza desiderata e avviare il percorso prescelto: a disposizione 8 racconti tra il fantasy e il reportage, la fantascienza e il genere storico o biografico fino al thriller e il racconto di guerra. Tutti gli itinerari - di diverse tipologie di chilometraggio e durata - potranno essere percorsi a piedi o in bicicletta, grazie ai percorsi ciclabili esistenti. I contenuti audio si attivano in corrispondenza dei luoghi previsti dalla narrazione mentre l’utilizzo di un visore cardboard permette di accedere ai contenuti di realtà virtuale e visionare sequenze immersive legate ai racconti. Lungo i percorsi, inoltre, alcuni pannelli informativi forniscono contenuti in Realtà Aumentata.

La presentazione del progetto, in programma venerdì 25 ottobre alle 15 al Museo Civico del Territorio di Cormons, vuole essere un’occasione per riflettere sulla relazione tra paesaggio, innovazione e sostenibilità con rappresentanti di istituzioni, enti, fondazioni, progettisti che lavorano sul paesaggio e sulle nuove tecnologie al servizio dei territori. Dopo i saluti del Sindaco di Cormòns Roberto Felcaro, la Presidente Demartin introdurrà il progetto “Fondazione CariGO Green: rendere visibile l’invisibile” seguita dal paesaggista, ceo di Land Italia, Andreas Kipar e dal CEO di Ikon Enrico Degrassi che interverrà su “La tecnologia a sostegno dello sviluppo del territorio”.

Spazio, quindi, all’open talk con Federico Delfino, Presidente della Commissione di Ricerca Scientifica di Acri (Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio), Carlo Borgomeo, Presidente di Fondazione con il Sud, che interverrà su uno dei focus del progetto: la sostenibilità sociale e l’educazione alla sostenibilità; ancora, l’intervento di Renzo Simonato, Direttore Regionale di Intesa Sanpaolo per Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, Davide Ciferri, Responsabile Valutazione d’Impatto Sostenibilità di Cassa Depositi e Prestiti e Luciano Forlani, Segretariato ASviS - Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Atteso in apertura l’intervento del Direttore del quotidiano “Il Piccolo” Enrico Grazioli.

La mattinata di sabato 26 sarà, invece, dedicata all’illustrazione della nuova APP “Collio XR – Extended Reality”, con un’escursione aperta a tutti gli interessati a partecipazione libera.

Partenza alle 10 dal Parco di Russiz Inferiore di Capriva del Friuli: dopo i saluti del Sindaco di Capriva Daniele Sergon e della Presidente Demartin, inizio della passeggiata inaugurale con le “istruzioni per l’uso” della app mobile Collio XR da parte di Enrico Degrassi di Ikon. Sosta al Castello di Spessa e rientro con un momento conviviale a base di prodotti del Collio.