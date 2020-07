Comau in visita ad Additive Fvg Square

Comau - società del Gruppo Fca, leader mondiale nel campo dell’automazione industriale con 45 anni di esperienza con centro direzionale a Torino e una forte presenza in tutti i più importanti Paesi industrializzati – ha visitato il laboratorio Additive Fvg Square di Friuli Innovazione per una conoscenza diretta dell’iniziativa e dell’InnovAction Platform friulana.

“Abbiamo apprezzato l’attitudine di Friuli Innovazione nel portare all’attenzione delle imprese le nuove tecnologie e le loro potenzialità ed anche la capacità di immaginare e sperimentare nuove modalità formative per agli studenti. Dalla reciproca conoscenza sono emerse possibili sinergie per arricchire il laboratorio tecnologico additive di Friuli Innovazione con strumenti utili a sensibilizzare le PMI sui temi dell’Industria 4.0 e, in particolare, della Robotica. Inoltre, gli studenti potrebbero sviluppare conoscenze e competenze utili a proiettarli nel futuro che è già qui” commenta Marta Serrano, di Comau Academy.

Il modello di “open innovation” di Additive Fvg Square, nato dalla collaborazione pubblico-privato e che già offre a imprese e studenti l’opportunità di approfondire la conoscenza nella stampa 3D in ambito industriale, si candida così a diventare un Learning Center a disposizione del territorio regionale per lo sviluppo di competenze nell’ambito dell’Industria 4.0, in grado di azzerare le distanze tra scuola e il mondo del lavoro.

“Comau ha già avviato, in Italia, molteplici iniziative per supportare imprese, startup e PMI ad affrontare le sfide della trasformazione digitale e l’auspicata sinergia con Additive Fvg Square rappresenta una nuova opportunità per la nostra Regione che consentirebbe agli studenti di sviluppare conoscenze e interessi in settori, come quello della robotica, di grande attualità e in espansione", commenta Fabio Feruglio, Direttore di Friuli Innovazione. "Non si tratterebbe soltanto di formare tecnici specializzati, ma diffondere una cultura tecnologica ed imprenditoriale ad ampio spettro con un percorso simile a quello che da alcuni anni facciamo per la tecnologia additiva, un modello che si è rivelato di successo e soprattutto replicabile”.

La possibile collaborazione tra Comau e Additive Fvg Square conferma la lungimiranza di quanto fatto in questi anni da Friuli Innovazione. L’augurio è che anche la politica industriale regionale consideri sempre più strategica l’iniziativa Additive Fvg Square e offra l’opportunità alle imprese manifatturiere della nostra regione di continuare a sviluppare competenze utili per rispondere alle sfide che il Covid-19 ha reso ancora più urgenti.