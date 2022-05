Come aderire al Fondo Impresa Femminile

La Camera di commercio di Pordenone-Udine organizza per mercoledì 11 alle 11.30, un seminario tecnico dedicato alle imprese guidate da donne per fornire un concreto supporto informativo per la presentazione delle richieste di agevolazione a valere sul Fondo Impresa Femminile.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, infatti, con decreto direttoriale 30 marzo 2022, ha stabilito i termini e le modalità per la presentazione delle domande per nuove imprese e per imprese già esistenti, a prevalente partecipazione femminile e lavoratrici autonome. La misura finanziaria, lo si ricorda, persegue l’obiettivo di incentivare le donne ad avviare o rafforzare progetti innovativi nei settori dell’industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, servizi, commercio e turismo. Il Fondo mette a disposizione delle imprese femminili, nuove o già avviate, 160 milioni di euro di risorse Pnrr, che hanno integrato i 40 milioni di euro già stanziati nella legge di bilancio 2021.

Le domande di agevolazione devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito di Invitalia

Mercoledì 11 maggio, Fabio Comi, Promoter and Business Developer di Invitalia, sarà online a disposizione delle imprese della Cciaa Pn-Ud per rispondere a specifici quesiti sulla presentazione delle domande. Per iscriversi, è sufficiente andare sul sito camerale www.pnud.camcom.it e compilare rapidamente il modulo online.