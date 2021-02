Come affrontare il cambiamento in azienda

Ultimi posti per il corso Ires di 40 ore per acquisire gli strumenti e le metodologie indispensabili a gestire e affrontare il cambiamento nei team di lavoro.

Il percorso (gratuito perché cofinanziato dal Fondo sociale europeo) è rivolto a persone occupate o disoccupate che già operano, o che vorrebbero operare, nella gestione organizzativa e del personale in ambito profit e non profit e si concluderà con un attestato di frequenza per tutti coloro che avranno frequentato almeno il 70% delle ore previste e superato una prova finale.

Informazioni nel sito dell’Ires o allo 0432505479.