Un incendio, un crollo dei mercati finanziari o semplicemente una malattia: mille tipi di rischi incombono sulla vita delle imprese e delle famiglie e ne mettono a repentaglio tranquillità e futuro. Come difendersi dai rischi? Come gestirli? Come ridurli? Ma anche: come trasferire alcuni rischi al di fuori dell'impresa e della famiglia?

Sono le domande alle quali giovedì 23 gennaio alle 21 su Telefriuli (canale 11 e 511 in Hd, o in streaming su telefriuli.it) risponderà EconoMy Fvg. Ospiti di Alfonso Di Leva saranno Mario Fumei, private banker e consulente finanziario, Claudia Ravello, della SMB Scala & Mansutti Broker, Talita Botto, legal consultant, e Maurizio Novelli, economista.