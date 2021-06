Come fare impresa sociale

Imprenderò in Fvg by Sissi 2.0 organizza il secondo appuntamento sul tema dell’impresa sociale. Il primo webinar si era svolto il 24 marzo, questo si terrà lunedì 21 giugno a partire dalle 17, in modalità mista: sia presso il Centro Solidarietà Giovani “Giovanni Micesio”, a Udine in via Martignacco 187, che online su zoom al link.

Il tema sarà la possibile connessione del mondo profit e del no profit, l'operatività e le buone prassi per fare impresa sociale. Si scoprirà come valorizzare i talenti delle persone fragili tenendo in piedi il bilancio di un’impresa. A portare i saluti istituzionali saranno Ketty Segatti, vicedirettore centrale di lavoro, formazione, istruzione e famiglia della Regione Friuli Venezia Giulia, e Alessandro Infanti, direttore generale di Ad Formandum, capofila dell’ATI Sissi. Interverranno i relatori Maria Vittoria Colucci, co-fondatrice di Evidentia, economista aziendale, esperta di sviluppo organizzativo, facilitatrice di processi di innovazione, counselor e coach, Anna Forciniti, co-fondatrice di Evidentia, consulente di sviluppo organizzativo, certificata FORTH innovation method, Executive coach WABC™, ed Ettore Valzania, presidente della Cooperativa sociale “Fratelli è Possibile”, una delle applicazioni più attuali del concetto di impresa sociale, che collabora con Confcooperative FVG. A moderarli Raffaella Cavallo, coordinatrice dei corsi di Formazione Professionale - Area Svantaggio del CSG "Giovanni Micesio" Onlus.

Per seguire il webinar su zoom cliccare su questo link. Sissi 2.0 Sistema Integrato di Servizi per lo Sviluppo Imprenditoriale del Fvg è un progetto finalizzato alla promozione della cultura imprenditoriale e alla creazione di impresa e di lavoro autonomo, finanziato dal FSE.