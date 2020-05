Per saperne di più su come muoversi e lavorare tra Fvg e Slovenia al tempo del Covid, ci pensano due webinar gratuiti, organizzati dalla Cisl Fvg, in collaborazione con lo Ial Fvg e realizzati nell’ambito di Euradria, progetto finanziato dal programma EaSI (EaSI - EURES - Cross-border partnership and support to cooperation on intra-EU mobility for social partners and EEA countries) dell’Unione Europea.

Il doppio appuntamento è per mercoledì 27 maggio, alle 10 e alle 17.30. La diretta della mattina sarà dedicata alle misure introdotte dal governo sloveno per i datori di lavoro e le imprese individuali e sarà condotta da Marija Rogan Šik, consulente della SPOT consulenza della regione Litorale-Carsica. Il webinar del pomeriggio, invece, sarà incentrato sulle normative italiane previste per i lavoratori dipendenti, autonomi e per i datori di lavoro. Relatori del live saranno Katja Terpin, direttrice Inas Slovenia e Andrej Suligoi, consulente del lavoro Servis d.o.o.-srl.

I due eventi, che prevedono anche la possibilità di fare domande in diretta, hanno l’obiettivo di dare a chi si trova a vivere e lavorare tra la nostra regione e la Slovenia indicazioni chiare sulla cosiddetta Fase due, con focus specifici incentrati sugli strumenti appena varati dai due governi e che riguardano, ad esempio, la gestione della malattia, i congedi, le forme di sostegno al reddito, incentivi ed esenzioni. La partecipazione è gratuita ma occorre iscriversi.

Info e registrazioni: www.euradria.eu