“Condivido che il futuro occupazionale sarà caratterizzato anche da professioni legate a digitale, ambiente, servizi e lingue straniere come pure l’indicazione fornita dallo studio Cida Fvg legato al consiglio per i giovani di seguire le proprie passioni”: è quanto dichiarato dal presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, ricevendo a Trieste il segretario diella Confederazione Italiana dei Dirigenti e delle Alte professionalità del Fvg, Daniele Damele, che è anche presidente di Federmanager, che ha presentato a Fedriga la ricerca 'Come prepararsi alle nuove professioni del futuro'.

Damele ha così esposto che “tra dieci anni le professioni e i mestieri saranno per un terzo quelli tradizionali, un altro terzo rimarrà legato ai servizi e per l’ultimo terzo riguarderà impieghi per i quali oggi non sussistono corsi scolastici o universitari specialistici in grado di formare i giovani in ciò, si tratta di professioni legate prevalentemente ai settori del digitale, dell’ambiente, dell’innovazione tecnologica, delle lingue per cui è opportuno indirizzare i ragazzi in tal senso”.

A tal proposito sempre Damele ha espresso al presidente della Regione “un forte apprezzamento per quanto attuato dall’assessore regionale a istruzione e università, Alessia Rosolen, nel settore dell’orientamento scolastico e professionale come pure della formazione, che deve permanere costantemente per tutti”.

Dal canto suo Fedriga ha sottolineato “il ruolo insostituibile della dirigenza pubblica e privata regionale nel panorama socio-economico del Fvg” chiedendo altresì a Cida di “proseguire nell’elaborare proposte concrete e attuabili che inducano a scelte favorevoli per costruire il futuro assieme, ciascuno per le proprie responsabilità, con un occhio di riguardo alle nuove generazioni”.

Cida Fvg, l’associazione ricevuta da Fedriga, è la Confederazione sindacale che rappresenta unitariamente a livello istituzionale dirigenti, quadri e alte professionalità del pubblico e del privato. Le Federazioni aderenti sono: Federmanager (industria), Manageritalia (commercio e terziario), Fp-Cida (funzione pubblica), Cimo (sindacato dei medici), Sindirettivo (dirigenza Banca d’Italia), Fenda (agricoltura e ambiente), Federazione 3° Settore Cida, Fidia (assicurazioni), Saur (Università e ricerca), Sindirettivo Consob (dirigenza Consob) e Sumai Assoprof (Sindacato Medici ambulatoriali).