Come sfruttare il retroporto

A cavallo degli Anni ’90 e 2000 il Friuli-Venezia Giulia ha vissuto una stagione molto vivace. L’ industria, che esprimeva grandi personalità di riferimento, ha assunto una leadership autorevole mettendo in qualche modo in sintesi la politica - che esprimeva comunque leader di peso - e le due Università di Trieste e di Udine, che crescevano grazie all’innesto di alcuni filoni di ricerca di qualità del tutto trasversali. Il disegno di collaborazione con gli atenei e le imprese slovene, molto presidiato dagli allora presidenti della Repubblica Ciampi e Kucan, si è sviluppato dentro al quadro delle regole europee governate dalla allora Direzione generale Trasporti ed Energia della Commissaria Loyola de Palacio. La logica di sviluppo che accomunava queste forze italiane e slovene del territorio era quella del Corridoio Baltico-Adriatico, che proprio in quegli anni era stato aggiunto al disegno di programmazione europea, in fondo al quale l’area del Friuli (Udine e Pordenone) esprimeva un territorio di trasformazione industriale unico in Italia. Un territorio, quello friulano, funzionale appunto ai traffici di Corridoio, che con i porti dell’Alto Adriatico (Venezia, Trieste e Capodistria) serviva la bassa Germania e il centro Europa. Il corridoio si completava con il porto di Monfalcone, che verso la metà del 2000 è stato oggetto di un progetto strategico di sviluppo elaborato da Maercks e Unicredit, e da alcuni retroporti di scambio a sostegno dei traffici portuali (Pordenone, Cervignano, Fernetti e Sezana). Il tutto però presupponeva che il sistema portuale “con al centro il porto di Trieste” (per usare l’espressione del presidente Ciampi) muovesse almeno 5 milioni di Teus perché, in difetto, non ci sarebbe stato bisogno né di retroporti né di un’area industriale asservita.



Da alleati a concorrenti

Oggi quelle linee vanno meglio definite. Venezia, Trieste e Capodistria sono i tre porti del corridoio Baltico-Adriatico in piena concorrenza tra loro, avendo smarrito - o non avendo travato - la chiave di quella collaborazione che la Commissione Europea (e ancora pochi giorni fa la Commissaria Bulc) ha sempre auspicato. Nondimeno fra questi porti tende a crescere una divisione funzionale dei ruoli.

Luka Koper (Capodistria) è ormai il ‘porto corridoio’ incomparabilmente più forte nel comparto contenitori: crescerà ancora grazie al raddoppio della strada ferrata Koper-Divaccia (il cui bando esce a breve e per la sua importanza impegnerà le primarie imprese di costruzione e di finanza), ma specialmente se si dovesse confermare l’alleanza con il colosso cinese Cosco che la ministra Bratusek ha annunciato recentemente. Koper servirà il centro Europa e la bassa Germania attraverso il corridoio Baltico-Adriatico sul lato sloveno oppure, se si tratterà di lavorare le merci in Friuli, userà la Pontebbana. Trieste è certamente il primo porto in Italia come tonnellaggio, ma ha abbandonato l’idea del ‘porto corridoio’ e si è sviluppato piuttosto come porto ferroviario grazie alle sue infrastrutture portuali e di connessione. La centralità di Trieste non è quindi tanto nella ricezione delle merci (la sua capacita contenitori non significativa se rapportata ai porti italiani), ma nel loro riavvio ferroviario attraverso il corridoio Baltico-Adriatico verso il centro Europa.



Più traffici per tutti

Sotto questo profilo Trieste e i suoi retroporti di Gorizia e Cervignano diventano centrali anche per Luka Koper se, come è molto probabile, questo porto crescerà molto (pensiamo, ad esempio, alla alleanza di ‘Belt and Road’ con Cosco). Un ruolo simile può svolgere Venezia con Pordenone: porto e retroporto alimenteranno il corridoio Baltico-Adriatico da ovest di nuovo attraverso Udine.

Perché questo disegno, che valorizza tutto il Friuli-Venezia Giulia, funzioni occorrono alcune misure urgenti.

Sotto il profilo delle infrastrutture il rafforzamento della Trieste-Monfalcone è essenziale. Senza questo collegamento la città giuliana è chiusa al di là del Carso. Probabilmente ha senso lavorare al rafforzamento della capacita terminalistica di Trieste, visto che è da vent’anni che si ipotizzano soluzioni diverse. Inoltre ha senso usare Monfalcone, che è alla radice del corridoio, come porto specializzato nelle Motorways of the Sea.



Servono scelte strategiche

Sotto invece il profilo delle misure e delle politiche di accompagnamento, mentre Capodistria, Trieste e Venezia beneficiano di speciali regimi doganali, occorrono scelte industriali per quanto attiene lo sviluppo dell’area friulana come grande piattaforma industriale al servizio di tutti i traffici di corridoio da qualunque porto provenienti o destinati. Al riguardo la Commissione europea ha già approvato strumenti di agevolazione sul piano della fiscalità diretta, delle tariffe e dei contributi sul lavoro per incentivare l’industria di trasformazione che si colloca e influenza i traffici dei corridoi europei. Nel caso dell’area di Udine e Pordenone si tratta di un regime a carattere temporaneo che premia chi investe, promuove traffici e assume nei comparti della logistica, dell’industria di trasformazione e nel connessi servizi: un meccanismo funzionale all’avvio del traffico di corridoio simile a quello previsto in molti altri Paesi europei nel caso di territori competitivi e che possono crescere. Anche se non si tratta di aiuto di Stato, perché il regime deve essere a carattere generale e riguardare quindi la politica industriale del Paese ove connessa alla logistica, lo stesso deve essere notificato alla Commissione Europea. Il lavoro che portano avanti Confindustria, Alis (Associazione logistica dell’intermodalità sostenibile) e Confetra (confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica) sulla crescita dei territori alla radice dei corridoi potrebbe essere molto importante.

Maurizio Maresca