Come ti salvo una cooperativa: il caso Rauscedo

Cadere e poi rialzarsi, è un’eventualità che fa parte della vita di ogni persona. E anche delle imprese economiche. Determinante è spesso il sostegno di enti e istituzioni che vedono in un’azienda un valore sociale ben più ampio di quello rappresentato dalla proprietà e dai lavoratori. Questo a maggior ragione quando si parla di una cooperativa. È per questo che nella vicenda giudiziaria e finanziaria che ha travolto la Cantina di Rauscedo, scoppiata all’inizio dello scorso anno, si sono concentrate le forze del movimento mutualistico per mettere in salvo la più grande realtà vinicola della regione. E oggi che la cooperativa è in sicurezza e ha addirittura recuperato le precedenti quote di mercato, si può affermare che in determinate condizioni tutto questo è possibile. Certo, non sono mancati momenti delicati, per non dire drammatici, ma l’operazione può dirsi riuscita, come ricostruisce nei dettagli il segretario generale di Confcooperative Fvg, Nicola Galluà.



“Da subito è apparso chiaro che il salvataggio di Cantina Rauscedo era essenziale per moltissimi viticoltori friulani: la Cantina rappresenta da sola quasi il 20 per cento della viticoltura regionale, con i suoi 400 soci ed è, in termini di vino prodotto, la prima cantina regionale. A seguito della ferma volontà dei soci di non procedere con alcuna procedura giudiziale o ‘spezzatino’ dell’impresa, ma di cercare soluzioni che garantissero la continuità aziendale in autonomia, qualche mese dopo il sequestro (inizio maggio) siamo stati contattati dalla cooperativa. Devo dire che la conoscenza era nata già un paio di anni prima con la crisi della Cantina di Codroipo, risolta proprio attraverso una fusione con quella di Rauscedo. Comunque, in pochi giorni il team di consulenti della nostra società di servizi ha esaminato la situazione economico-finanziaria e predisposto una proposta ‘alternativa’ di salvataggio: il 23 maggio dell’anno scorso, in tempi record, l’assemblea dei soci con 380 voti favorevoli ha approvato un primo intervento, il Piano di messa in sicurezza della Cantina. È chiaro che la rapidità d’intervento, unita alla credibilità del supporto di Confcooperative, è stato un elemento fondamentale, per dare fiducia e certezze alla compagine sociale e a quanti, dall’esterno, guardavano alle sorti della Cantina”.“Con l’avvio della vertenza giudiziaria e la successiva eco sui diversi mass media locali si era creata una situazione di forte tensione nella Cantina e di preoccupazione da parte dei clienti che avevano acquistato o ‘prenotato’ il prodotto. In effetti, le vendite erano state, da febbraio, travolte dagli effetti del sequestro del vino e del suo declassamento a vino da tavola e si sono in parte riprese solo nel secondo semestre 2019. Lo shock dell’indagine, il sequestro, le potenziali vertenze giudiziali non aiutavano il clima tra la base sociale e la comunità di Rauscedo. Oggi l’azienda ha ripreso le quote di mercato iniziali, ha recuperato la fiducia dei principali clienti, risolvendo bonariamente tutte le vertenze sorte, non solo grazie agli sforzi fatti per rendere tracciabile il prodotto, ma anche per la storia e la qualità del prodotto che l’hanno sempre contraddistinta.Quali sono stati i passi fondamentali per uscire da questa fase“Come dicevo, nel 23 maggio 2019 è stato presentato in assemblea il ‘Piano di messa in sicurezza’ della Cantina, che doveva verificare la possibilità di salvataggio della cooperativa mediante il coinvolgimento diretto dei soci e una moratoria sui finanziamenti bancari. Il Piano è basato su 3 driver. Il primo, l’ottenimento di una moratoria per due anni su tutti i finanziamenti bancari della cantina da parte dei 13 istituti bancari, con il conseguente consolido del finanziamento a breve. Il secondo, l’approvazione di un piano di potenziamento aziendale con sottoscrizione di 3 milioni di euro di capitale di sovvenzione da parte dei soci. Il terzo, un contributo mutualistico a carico dei soci conferenti di cinque centesimi di euro per chilogrammo di uva conferito per 5 anni, dal 2019 al 2024. L’approvazione del Piano ha portato una indubbia iniezione di fiducia per i viticoltori, i fornitori, i clienti e la comunità locale. A questo punto è diventato essenziale compiere un ulteriore passo in avanti nell’azione di salvataggio, attraverso la predisposizione, in collaborazione con gli advisor legali, di un Piano economico finanziario 20192024, come previsto dalla legge fallimentare, che prevedeva la ristrutturazione del debito bancario, attraverso una moratoria dei pagamenti e il consolidamento dei debiti a breve termine. La firma dell’accordo finanziario con il ‘ceto bancario’, fatta il 6 aprile 2020, ha decretato l’accoglimento definitivo del Piano elaborato. Contestualmente alle operazioni di stesura del Piano sono stati attuati diversi interventi, quali la revisione puntuale di tutti gli organi di controllo interni ed esterni alla cooperativa, una parziale sostituzione dei componenti del consiglio di amministrazione, la nomina di un presidente super partes”.“A mio avviso, sono stati due i momenti critici. Il primo durante l’assemblea di giugno in cui i soci hanno responsabilmente accolto la nomina di un nuovo presidente della Cantina, proposto da Confcooperative, quale figura di garanzia per gli organi inquirenti e per il decollo del progetto di salvataggio. La scelta di nominare Antonio Zuliani, noto commercialista della zona spilimberghese, conoscitore del settore, non è stata né banale, né scontata per il mondo agricolo ed è stata agevolata anche dal passo indietro fatto dal suo predecessore Fulvio Luvisa. Il secondo momento difficile non è definibile in una data, ma coincide con i primi mesi del 2020 con la definizione dell’entità delle sanzioni da parte della Procura di Pordenone e l’affinamento del Piano ai fini della sua approvazione da parte del ceto bancario”.“La volontà e caparbietà dei soci in questa vicenda è stata fondamentale alla riuscita dell’operazione. Nel difficile frangente che ha attraversato la cooperativa, i soci viticoltori, al fine di garantire la continuità aziendale, hanno assunto impegni gravosi che testimoniano l’attaccamento verso la cantina e la volontà di evitare le possibili soluzioni alternative esiziali paventate. I recessi dalla base sociale sono stati pochissimi. E questo nonostante i sacrifici richiesti, in termini economici e finanziari, per diversi milioni di euro. I soci hanno dovuto rinunciare alla remunerazione per le uve conferite nella campagna 2018/19 restituendo anche gli acconti ricevuti, hanno sottoscritto le azioni di sovvenzione con un’iniezione di capitale per 3 milioni di euro e, infine, hanno accettato di versare in cooperativa un contributo mutualistico di 5 centesimi per chilogrammo di uva conferito nelle prossime cinque campagne, ai fini del ripristino del capitale sociale. Il coinvolgimento dei soci nel risanamento della cooperativa è dunque assai importante e certamente maggiore rispetto alle soluzioni giudiziali e procedurali inizialmente ipotizzate”.“La Cantina ha la normale gestione delle attività caratteristiche a vantaggio dei soci, dei dipendenti e dell’intera realtà locale, adempiendo agli obblighi del Piano approvato dai 13 istituti bancari, che è la base cui riferirsi per i prossimi 5 anni. Attraverso queste misure straordinarie si sono create le condizioni necessarie affinché l’importante Cantina del Friuli occidentale continui a essere un punto di riferimento per le aziende vitivinicole friulane, garantendo la remunerazione delle uve dei soci a prezzo di mercato, ovviamente al netto del contributo mutualistico. Fondamentale, peraltro, è stato anche il sostegno dell’amministrazione regionale e, in particolare, dell’assessore Stefano Zannier all’operazione di salvataggio, sia per aver creduto nel progetto proposto da Confcooperative, sia per essere intervenuta a modificare la Legge 80/82 sul fondo di rotazione e aver messo a disposizione dei soci importanti somme a titolo di anticipazione finanziaria”.“Le crisi aziendali hanno genesi diverse e, di solito, richiedono strumenti di intervento diversi. L’importante non è la ricetta unica, quanto mettere a disposizione delle imprese professionalità che siano in grado di attivare le misure più adatte alla crisi ma anche all’ambiente sociale in cui essa si verifica. Ciò che è stato attuato a Rauscedo poteva esserlo solo in questo territorio. Tanto per fare degli esempi, nella crisi di Latterie Friulane ci siamo mossi diversamente attraverso una cessione dell’azienda, mentre per il caseificio di Venchiaredo attraverso la creazione di una newco in forma di Spa e la partecipazione azionaria di Fondosviluppo, il nostro fondo mutualistico, nel capitale sociale della nuova impresa”.