Comet chiude l’anno con una crescita del 17%

Durante l’assemblea dei soci, è stato approvato all’unanimità il bilancio 2021 di Comet, il Cluster della Metalmeccanica del Friuli Venezia Giulia che chiude l’anno con una crescita del 17% rispetto all’anno precedente.

Commenta Sergio Barel, dal 2013 alla presidenza del Cluster che con circa 5.000 imprese, oltre 72.000 occupati e 6 miliardi di euro di export è il principale della regione: “Questa crescita è il risultato delle molteplici attività del Cluster COMET e soprattutto del ruolo strategico delle progettualità finanziate a livello europeo, e non più solo regionale, una strategia avviata nel 2018 che ci ha permesso di aumentare notevolmente i ricavi dai progetti europei, che sono già il 32% delle risorse totali utilizzate. È, rispetto al 2020, un incremento importante che continuerà nei prossimi anni".

Visibilità e opportunità di sviluppo nei mercati europei, questi gli obiettivi che hanno spinto Cluster Comet a partecipare attivamente a un numero sempre crescente di progetti europei, un’attività che promette di rendere il Cluster sempre più indipendente dai fondi regionali. Non è, però, solo all’estero, che Cluster Comet spende le proprie energie. Per il futuro del comparto, molto è stato fatto anche sul territorio, per avvicinare i giovani al mondo della metalmeccanica e sfatare la convinzione dell’impiego poco qualificante, quando invece, oggi la metalmeccanica mette in relazione l’essere umano con le più evolute e sofisticate tecnologie e richiede perciò competenze specifiche.

“Non è mancato un costante impegno nell’apertura di un canale di attività dedicato interamente alle scuole, partendo dalle medie con attività di orientamento, fino agli istituti tecnici e gli ITS. Il vero collo di bottiglia nel sistema della metalmeccanica regionale è il reperimento di personale specializzato e rispondere con anticipo a questa esigenza sempre più evidente del mercato del lavoro odierno significa avvicinare concretamente il mondo della scuola e delle famiglie con quello delle imprese del territorio", conclude Barel.

Aggiunge Giorgio Costacurta, Consigliere di Cluster Comet, nonché predecessore di Barel nel ruolo di Presidente: “Negli ultimi 15 anni abbiamo raccolto importanti competenze e le abbiamo messe a disposizione delle PMI del territorio, creando un sistema capace di aggregare quanto di meglio c’è in regione. Abbiamo colto la capacità di digitalizzazione delle eccellenze regionali e l’abbiamo trasferita, adeguandola, alle realtà più piccole, permettendo loro di crescere. Un’attività che oggi non potrà che essere di sostegno alla imprese del territorio, in un contesto così mutevole come quello in cui ci ritroviamo ad agire a causa della pandemia e della guerra in Ucraina. Internazionalizzazione, altissima specializzazione, sviluppo. Sono questi i fattori su cui le imprese devono puntare. È inoltre fondamentale l’attività che Cluster COMET sta facendo per far comprendere sempre di più alle aziende la necessità di fare innovazione e soprattutto il valore delle aggregazioni per questo motivo perseguiremo con rinnovata volontà i nostri obiettivi di obiettivi di espansione territoriale".

L’assemblea ha confermato alla Presidenza del Cluster l’ingegner Sergio Barel, affiancato dai Consiglieri Giorgio Costacurta, imprenditore, e dal neo eletto Vito Rotondi, Amministratore Delegato di MEP, che succede a Roberto Siagri e commenta così il nuovo incarico: “Accolgo questo incarico con onore, orgoglio e motivazione, riconoscendo il grande valore e l’impegno di tutto il Consiglio di Amministrazione e di chi mi ha preceduto. Il Friuli Venezia Giulia ha concrete possibilità di crescita e lo potrà fare non mutuando modelli alternativi rispetto a se stesso, ma valorizzando le proprie radici e l’identità di regione fondata su valori come l’impegno, la vocazione al lavoro e il legame con il territorio inteso come bene comune. Il comparto non ha rivali in termini di numero di aziende, collaboratori e mercati serviti. L’obiettivo è esprimere al massimo tutto il potenziale delle nostre aziende".

Commenta il direttore del Cluster, Saverio Maisto: “Il più importante compito di Comet è quello di essere vicino alla aziende e di coltivare con esse un rapporto autentico e quotidiano, fondato sulla concretezza e sulla velocità di riscontro. È su questi fattori, che rappresentano la nostra forza, che continueremo a lavorare per diventare punto di riferimento unico per il comparto della metalmeccanica regionale. Per raggiungere questo obiettivo puntiamo sui giovani, avvalendoci di un team con età media di 35 anni: professionisti in continua crescita, aperti ai cambiamenti, capaci di captare le innovazioni, e pronti a rispondere con immediatezza e dinamicità alle esigenze delle imprese, in continuo mutamento".