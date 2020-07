Comet e Ahk Italien, insieme per la meccanica friulana

Per rafforzare l'economia della metalmeccanica regionale, al via la collaborazione tra Ahk Italien, la Camera di Commercio Italo-Germanica e Comet, il Cluster della metalmeccanica del Fvg che rappresenta il 48% delle imprese del manifatturiero ed è portavoce degli interessi di circa 3.800 imprese e di oltre 58.000 occupati. Ad annunciarlo è Sergio Barel, Presidente del Comet: "Per uscire dalla crisi che ha inchiodato la filiera della metal-meccanica regionale - e non solo - dobbiamo offrire alle nostre aziende nuove idee e nuove competenze. L'obiettivo della collaborazione con Ahk Italien è proprio quello di fornire alle im-prese gli strumenti innovativi necessari affinché si possa ripartire per tornare a crescere in otti-ca di digitalizzazione dei nostri processi manifatturieri".

Numerosi sono i progetti di interesse comuni avviati tra i due enti soprattutto in materia di alta formazione come, ad esempio, il “Digital Manufacturing”: corso organizzato da AHK Italian di cui Comet è partner moltiplicatore. Iniziato questa settimana, in modalità live webinar, questo percorso formativo è finalizzato alla comprensione e all’implementazione dei concetti di Lean Production e Industria 4.0 interconnessa ed è inserito nel contesto del progetto digItalia.

Co-finanziato dal ministero dell’Istruzione e della Ricerca tedesco (BMBF), digItalia vede sempre la partnership di Comet e si pone l’obiettivo di sviluppare percorsi pilota di formazione duale e continua nei settori maggiormente coinvolti dalla digitalizzazione e dall’Industria 4.0, con particolare focus sulla meccatronica e sull’Industrial IoT.

Che vi sia una strettissima interdipendenza tra il sistema delle imprese tedesche e quelle italiane è un dato innegabile e la Germania, inoltre, è il primo partner dell'industria metalmeccanica friulana. Proprio su questa forte interconnessione verte l'intervento di Sebastian Euchenhofer, Team Leader Market & Business Development di Ahk Italien, che ha preso parte a Re-Action Fvg. E' una serie di tavoli di lavoro online settimanali, organizzati dal Comet e dedicati a imprenditori e manager della meccanica friulana, che affrontano i temi centrali della ripresa e del cambiamento strategico e organizzativo per far ripartire la filiera dopo la battuta d'arresto dovuta al lockdown.

E così, sulla scia di questo clima di grande collaborazione, il Comet, mettendo a disposizione il proprio network d'imprese, ha collaborato all’indagine “La formazione ai tempi del Covid-19” avviato dalla Camera di Commercio Italo-Germanica, il cui dossier sarà a breve disponibile.

"La sinergia nata con Ahk Italien rappresenta un'ottima opportunità per le aziende del nostro territorio di potenziare il network con le imprese tedesche e condividere best practice tecniche e formative. Sarà un'occasione, infatti, anche per stringere nuovi rapporti commerciali e concretizzare futuri e innovativi progetti" conclude il Presidente Barel.