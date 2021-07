Comet, sempre più progetti europei per le Pmi

Comet, il Cluster della metalmeccanica del Friuli Venezia Giulia chiude l’anno in pareggio: il bilancio è stato approvato dall’assemblea dei soci. Commenta Sergio Barel, Presidente del comparto che riunisce più di 3.800 imprese, che a loro volta rappresentano il 48 per cento del manifatturiero regionale: “Nel 2020 Comet ha lavorato soprattutto per aiutare le aziende a superare le difficoltà legate alla crisi pandemica che stiamo vivendo, operando con azioni mirate come Comet Plus, i workshop sviluppati per soddisfare le esigenze di accrescere le competenze verticali in azienda e Re-Action Fvg, i tavoli di lavoro dedicati agli imprenditori che, guidati da figure di spicco del mondo accademico e dell’industria italiana, affrontano i temi centrali della ripresa, creando gruppi di lavoro interaziendali che portino allo sviluppo di processi volti al cambiamento strategico e organizzativo".

Grande impegno da parte del Cluster anche per spingere la nostra regione verso i mercati europei e per garantire alla manifattura friulana maggiore visibilità e opportunità di sviluppo in questo contesto. Un obiettivo raggiungibile grazie alla partecipazione attiva del Cluster in molteplici progetti europei. “Crediamo fermamente che le nostre aziende possano emergere in Europa per eccellenza dei prodotti, accuratezza dei servizi e flessibilità di approccio, caratteristiche che ci contraddistinguono. Ecco perché proseguiremo il nostro percorso di partecipazione a importanti partenariati europei, quando si tratta di aprirsi e collaborare Comet c’è, per definizione”, aggiunge Barel.

Attualmente il Cluster è partner di Interreg Ita-Slo Greenhull, il progetto per la prototipazione di un robot innovativo per la pulizia degli scafi delle navi, Ecovem volto a colmare la carenza di competenze nella filiera produttiva dell’elettronica, attraverso l’organizzazione di corsi di formazione specialistici sulla base delle esigenze mappate.

Ultima, ma non meno rilevante, è l’iniziativa “Ai Regio - Regions and DIHs alliance for AI-driven digital transformation of European Manufacturing SMEs” finanziata nell’ambito di Horizon 2020, il Programma della Commissione Europea per la Ricerca e l’Innovazione, e rivolta alle PMI per lo sviluppo di progetti su soluzioni legate al tema dell’intelligenza artificiale.

AI Regio mette a disposizione agevolazioni per 800 mila euro da destinare a otto sperimentazioni, finanziabili in tutta Europa, di cui almeno il 50% a copertura dei costi aziendali. Il finanziamento è a fondo perduto a copertura del 70% dei costi totali ammessi per ogni progetto. Grazie a Comet - il Cluster della metalmeccanica friulana - il Friuli Venezia Giulia è tra le uniche tre regioni italiane partner del progetto.

L’impegno di Comet a fianco delle PMI del manifatturiero prosegue nel 2021 con la partecipazione al progetto Evolute, in cui il Cluster della metalmeccanica collaborerà con altri 5 Cluster Europei del settore automotive e delle macchine agricole per l’organizzazione di B2b, Matchmaking e scambio di buone pratiche tra aziende appartenenti ai diversi Cluster.

Alle azioni in Europa, inoltre, si aggiungono quelle volte a dare visibilità alla manifattura sul territorio, prima fra tutte la co-organizzazione della Fiera SamuExpo, che si terrà a Pordenone a febbraio 2022.