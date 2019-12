Comitato di sorveglianza per Mercatone Uno

“Sul caso Mercatone Uno, dal Ministero dello Sviluppo economico giungono segnali di laboriosità, trasparenza e discontinuità, sancita anche dalla prossima nomina di nuovi componenti del Comitato di Sorveglianza, quest’ultimo al centro di un’interrogazione a risposta immediata, rivolta a fine ottobre al Mise, da primo firmatario, nell’ambito dei lavori della Commissione Attività produttive di Montecitorio". A dichiararlo, il deputato pentastellato Luca Sut all’indomani del Tavolo di crisi del colosso della grande distribuzione, alle prese con una fase commissariale ora incentrata sul programma di cessione dei punti vendita del Gruppo, fallito nel maggio scorso.

“Il lavoro dei commissari straordinari procede speditamente – riprende il parlamentare pordenonese – sappiamo che le manifestazioni di interesse non vincolanti sono 14 e che verrà chiesta la proroga del termine per la chiusura della procedura di vendita oltre il 31 dicembre prossimo, nonché della cigs per i dipendenti fino a maggio 2020. Ho ritenuto inoltre importante – prosegue – in un positivo quadro generale del percorso istituzionale per la vendita di questo pezzo di storia della grande impresa italiana, adoperarmi affinchè si procedesse al rinnovo del Comitato di Sorveglianza di Mercatone Uno, secondo le modalità stabilite dalla direttiva 28 luglio 2016, emanata dal Mise in materia di procedure di amministrazione straordinaria".

"Il passato, anche recente – osserva Sut - ha visto il marchio uscire dalla fallimentare gestione di un acquirente inaffidabile come Shernon Holding. Ora – si avvia a concludere – auspichiamo la massima cautela e, in tal senso, ritengo che la nomina di nuovi componenti del Comitato di Sorveglianza possa concorrere a favorire il cambiamento necessario a consegnare Mercatone in mani affidabili. Lo dobbiamo ai lavoratori di tutta Italia e del Friuli Venezia Giulia, operanti nei punti vendita di Sacile, Reana del Rojale e Monfalcone, oltre che all’indotto coinvolto, suo malgrado, nello shock del fallimento del marchio”.