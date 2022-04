Commercialisti, nuove abilità per professionisti competitivi

Continua la formazione per i commercialisti del Triveneto dedicata a sviluppare nuove abilità per crescere nella professione: si terrà, infatti, il 4 maggio il seminario online “Public speaking e presentazioni anche in remoto” organizzato dall’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie (ADCEC Tre Venezie), in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine.

L’appuntamento formativo è in programma mercoledì 4 maggio dalle 15 alle 17 in diretta webinar ed è accreditato per la formazione professionale continua, consentendo ai partecipanti di maturare 2 crediti formativi.

Saper parlare di fronte a un pubblico e interagire con lo stesso diventa per i commercialisti un’abilità da sviluppare sia per la buona riuscita della relazione con il cliente che per aumentare le proprie chance di crescita professionale. E’ per questo necessario anche per i professionisti acquisire la consapevolezza di essere soggetti comunicativi e quindi imparare alcune competenze specifiche dell’arte di parlare in pubblico e costruire presentazioni di successo.

Il corso ha perciò un duplice obiettivo teorico e pratico per spiegare che cosa entra in gioco nel momento di tenere un discorso in pubblico e come fare per gestire l’emozione che può condizionare l’esposizione. Il corso si propone inoltre di approfondire le tecniche per strutturare una presentazione di successo e un discorso convincente, individuare le modalità per affrontare le situazioni delicate e il giudizio del pubblico, nonché valorizzare le proprie proposte e imparare a gestire lo stress.

In particolare si approfondiranno aspetti quali le strategie di comunicazione nel public speaking, le modalità per preparare, costruire, presentare un discorso, e gestire l’ansia da prestazione. Inoltre un focus sarà dedicato alle tecniche per parlare efficacemente in video e gestire l’improvvisazione. Si affronteranno poi i criteri per valutare i risultati delle proprie presentazioni e per individuare, riconoscere e migliorare il proprio stile di comunicazione.

Il seminario sarà tenuto da Filippo Zizzadoro, formatore e coach personale di manager, politici, sportivi e imprenditori attraverso l'approccio assertivo sul potenziamento personale nell'ambito della leadership e della comunicazione. E’ docente presso la Facoltà di Economia e Commercio del Piemonte Orientale in corsi Elective ed esperto di tematiche riguardanti la psicologia nel mondo del lavoro.

Tutte le informazioni su www.commercialistideltriveneto.org