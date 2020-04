Commerciante scrive a Fedriga 'Ci faccia riaprire'

Tra i tanti appelli a poter riprendere a lavorare c'è anche quello di Francesca Buzzi Zukkar, nota commerciante udinese, che ha scritto, di getto, una lettera al governatore Massimiliano Fedriga.

Gentile presidente Fedriga, dopo l’ennesima conferenza stampa del presidente del Consiglio ieri sera resto veramente sbalordita, sia per la forma confusionaria con cui è stato esposto, sia ovviamente per la parte delle nuove regole che ci sono state imposte.

Governatore Le scrivo perché sono uno dei tanti imprenditori le cui attività sono chiuse dal 12 marzo, rimasta ligia nell’osservare le giuste imposizioni di sicurezza decise due mesi orsono. Nel frattempo, nonostante le due aziende chiuse, con molto sacrificio ho pagato spese, stipendi dei dipendenti e scadenze, ma ora diventa sempre più difficile mantenere serenità mentale e forza d’animo...

Per questo motivo le chiedo (e penso si associno al mio appello tanti colleghi) che dopo tutti questi mesi le attività siano riaperte subito. Ovviamente, l’apertura avverrà nel pieno rispetto di tutte le disposizioni date, che ormai noi imprenditori conosciamo bene e che, a spese nostre, già abbiamo provveduto ad attuare in nome della tutela della salute.

Le chiedo di dedicare attenzione al settore del commercio al dettaglio che già manifesta evidenti ripercussioni negative, dovendo fare i conti con la concorrenza sleale della vendita online che, comunque, nessuno controlla per quanto concerne i protocolli di santificazione. Mi rivolgo a lei, governatore Fedriga, affinché decida, dopo aver verificato la situazione dei contagi nella nostra Regione e aver fatto un bilancio tra le ovvie e indiscusse necessità per la salute pubblica e l’estrema necessità economica della mia Udine e dell’intera regione.

Mi sembra che oltrepassare la data massima dell’4-11 maggio per la riapertura vada oltre il possibile mantenimento di uno stato d’animo equilibrato e non permetta di far fronte alle perdite economiche destinate a ripercuotersi negativamente per molti mesi. Sono proprio quei giorni che sembrano “pochi” ad aggravare le già precarie posizioni di molte imprese, senza contare poi che se osserviamo cosa accade negli Stati noi vicini, pure colpiti dalla pandemia, le attività sono ripartite già dal 14 aprile.

Le chiedo, quindi, affinché non si debba festeggiare un’ipotetica quasi fine “virus” il 18 maggio con la certezza della chiusura di tante attività, di darci la possibilità con una sua dichiarazione di riaprire, andare avanti e riprenderci la vita. Noi imprenditori sappiamo bene che dobbiamo contare prima di tutto sulle nostre forze, che possiamo contare solo su noi stessi. Ecco perché siamo pronti.