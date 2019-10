Commercio, il Comune ribadisce le regole ai gestori cinesi

Oggi pomeriggio in Municipio a Pordenone, l’assessore Emanuele Loperfido ha incontrato i commercianti cinesi della città, una cinquantina i presenti. Obiettivo della riunione, alla presenza di un interprete, è stato quello di fare il punto sul regolamento comunale e le norme igienico-sanitarie. “Un incontro proficuo per entrambe le parti – ha commentano l’assessore al Commercio – affinché tutte le normative e i regolamenti vengano rispettatati”. La comunità cinese ad oggi gestisce varie attività in città, soprattutto nell’ambito di bar e alimentari. La riunione è servita per garantire che nei locali siano tenuti comportamenti appropriati da parte di gestori e clienti e per mettere al corrente gli stessi esercenti sulle ultime novità in ambito di norme comunali.