Competenze manageriali e competitività d’impresa

Un accordo per lo sviluppo delle competenze manageriali e la crescita della competitività d’impresa, è stato sottoscritto oggi tra Confindustria Alto Adriatico, Federmanager Fvg e Lean Experience Factory. La collaborazione, hanno commentato i presidenti Michelangelo Agrusti e Daniele Damele, nasce dalla reciproca consapevolezza che la formazione in ambito manageriale – per la valorizzazione e lo sviluppo del capitale umano – è uno strumento chiave per rafforzare ed incrementare i processi aziendali.

Piattaforma ideale (e operativa) di quest’accordo sarà la Lean Experience Factory di San Vito al Tagliamento poiché, è stato detto ancora, "nell’attuale contesto rivestono particolare interesse ed importanza le attività rivolte alla trasformazione Lean e digital, segmenti formativi in cui la LEF, centro di formazione esperienziale focalizzato sul recupero di efficienza nei processi manifatturieri, acceleratore di trasformazioni digitali (Digital Hub) e attore di iniziative Industry 4.0, è riferimento nazionale".

Sul versante squisitamente operativo, Confindustria Alto Adriatico e Federmanager Fvg elaboreranno programmi formativi articolati su più livelli in termini di contenuti e complessità. Per l’istituzione dei corsi e lo svolgimento delle attività previste nel corso del 2021, saranno utilizzati i canali di finanziamento disponibili ed utilizzabili, cogliendo le opportunità offerte da normative ad hoc di carattere regionale, nazionale o comunitario oltre che dai fondi ed enti bilaterali allo scopo promossi dalle parti (Fondirigenti e Fondimpresa). I contenuti dell’accordo saranno infine declinati in accordi aziendali / territoriali operativi e di dettaglio.