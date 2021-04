Competenze transfrontaliere e professioni del futuro

Quali sono le competenze trasversali e transfrontaliere che i giovani possono acquisire durante le esperienze formative di scambio o tirocinio all'estero? Quanto queste competenze sono fondamentali per accedere al mercato del sistema economico e produttivo dell’area italo-austriaca? Come si possono codificare e certifica- re queste competenze e quanto possono essere utili alle necessità delle aziende transfrontaliere?

Queste sono alcune delle domande che orienteranno gli interventi dell'incontro pubblico “Le Competenze transfrontaliere e le professioni del futuro in un mercato del lavoro in continua evoluzione” in programma giovedì 22 aprile, dalle 15 alle 18, online sulla piattaforma zoom.

L’evento è la seconda conferenza transfrontaliera del progetto “SCET-NET - Senza Confini Education and Training Network”, finanziato dal programma Interreg V A Italia-Austria 2014-2020 e gestito da una rete di partenariato formata dal GECT Euregio Senza Confini (lead partner), dal Bildungsdirektion Kärnten, dalla Camera di Commercio della Carinzia e dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Venezia Giulia.

La conferenza è organizzata in sinergia con il progetto E.EDU 4.0., co-finanziato dal programma Interreg Italia-Austria 2014-2020. E.EDU 4.0. mira a sviluppare una rete di qualificazione transfrontaliera (intesa come capacità tecnica e di strutture dedicate alla formazione), un programma (curricula) nonché un'offerta di qualificazione (servizi di istruzione, qualificazione) condivisa nell’area di programma.

SCET-NET mira ad avviare una stabile cooperazione istituzionale tra le regioni partner (Friuli Venezia Giulia, Carinzia e Veneto) per il coordinamento del quadro ordinamentale e giuridico in materia di formazione e la definizione di modelli pedagogici funzionali all’avvio di percorsi di scambio transfrontalieri di studenti e apprendisti, dai 16 anni in su. L’obiettivo finale del progetto è quello di garantire il riconoscimento delle competenze e l’adozione di pratiche organizzative condivise, replicabili e sostenibili.

All'appuntamento interverranno referenti a livello istituzionale e delle rappresentanze imprenditoriali delle aree transfrontaliere del progetto: Clemens Mantl, Console Generale d’Austria a Milano, Sabrina Strolego, Console Onorario d’Austria a Trieste, Antonio Paoletti, Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Venezia Giulia, Mario Pozza, Presidente della Camera di Commercio Treviso-Belluno, Ramon G.M. Magi, Presidente di EURODESK Italia, Roberto Santolamazza, Direttore T2i – Trasferimento Tecnologico e Innovazione, Jürgen Jantschgi, HTL Wolfsberg, Erwin Rauch, Libera Università di Bolzano, Federico Callegaro, Camera di Commercio Treviso-Belluno, Cristiana Basile e Paolo Marchese, Camera di Commercio Venezia Giulia - ARIES, Andreas Görgei, Camera di Commercio della Carinzia.

L’evento è aperto a tutti, previa iscrizione (qui il link) e sarà fruibile anche attraverso i canali social del progetto SCET-NET