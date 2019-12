Comporre le liti, con risparmio di tempi e costi

La mediazione è un’opportunità da cogliere per cittadini e imprese, e la Camera di Commercio di Pordenone-Udine, che offre questo servizio per risolvere ove possibile in modo alternativo le controversie, con un risparmio di tempo e costi, organizza un approfondimento sul tema mercoledì 11 dicembre dalle 14.30 alle 18.30 (registrazioni a partire dalle 14).

L’incontro si terrà in Sala Valduga (ingresso piazza Venerio, 8) e permetterà di presentare la mediazione a 360 gradi e di mettere a confronto esperienze istituzionali, grazie alla collaborazione con Ordini e Collegi professionali e Scuola superiore di Magistratura.

Dopo i saluti istituzionali da parte del Presidente Camera di Commercio Pordenone-Udine Giovanni Da Pozzo, di Ramona Zilli (Presidente Ordine Avvocati di Udine) e Lucio Barbiero (Presidente Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Udine), si alterneranno gli interventi del giudice Lorenzo Massarelli (La mediazione e il rapporto con il processo civile), del notaio Cosimo Cavallo (La trascrivibilità dell’accordo di mediazione vantaggi e agevolazioni fiscali), dell’avvocato e mediatore Federico Reggio (I confliggenti diventano protagonisti: come costruire l’accordo, alla ricerca della norma del caso).

Dopo il coffee break delle 16.30, l’incontro vedrà gli interventi dell’avvocato Andrea Purinan (Il ruolo dell’avvocato in mediazione: aspetti procedurali e rapporti con l’assistito l’efficacia esecutiva dell’accordo) e di Alberto-Maria Camilotti, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti Esperti contabili di Udine (La mediazione per la competitività dell’impresa). Modera il dibattito il giudice Andrea Zuliani.

L’adesione è gratuita, ma per la capienza limitata della Sala Valduga è necessaria l’iscrizione tramite il link http://eepurl.com/gKSL3z.