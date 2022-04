Sono 200 i professionisti da tutto il Triveneto attesi a Pordenone per la Giornata di formazione “Dialoghi intorno alla Composizione Negoziata della Crisi d’Impresa: profili valutativi ed applicativi” organizzata dall’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie (ADCEC Tre Venezie), in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pordenone.

L’appuntamento formativo è in programma venerdì 22 aprile dalle 9.30 alle 13.30 a Pordenone presso il Centro Congressi della Fiera ed è accreditato per la formazione professionale continua di commercialisti e avvocati, consentendo ai partecipanti di maturare 4 crediti formativi.

Il 15 novembre 2021 è entrato in vigore il nuovo istituto della composizione negoziata, previsto dal D.L. 118/2001 per il risanamento delle imprese in crisi. La norma prevede che, su base volontaria, l’imprenditore possa chiedere la nomina di un esperto indipendente, quando risulta perseguibile il risanamento dell’impresa. Con la composizione negoziata, gli imprenditori e i loro consulenti hanno così a disposizione uno strumento innovativo per la ristrutturazione o il risanamento delle imprese in crisi e agevolare l’accesso alle procedure alternative al fallimento.

Obiettivo della Giornata di formazione è dunque fornire ai professionisti una panoramica delle novità introdotte e degli strumenti a disposizione dei professionisti per affiancare le imprese nella risoluzione della fase di crisi. In particolare si approfondiranno aspetti quali le stime di valore in epoca di valuation uncertainty, la redazione del piano di risanamento e l’analisi della sua coerenza, i profili giuridici del sostegno finanziario all’impresa in “Composizione negoziata”. Un focus sarà poi dedicato alla degiurisdizionalizzazione della crisi d’impresa e il ruolo del giudice nel D.L. 118/2021 con riferimento a misure protettive, autorizzazioni e rinegoziazione e al concordato semplificato.

Dopo i saluti introduttivi di Fabio Marchetto, Presidente ADCEC Tre Venezie, Alberto Sandrin, Presidente ODCEC di Pordenone, e di Lanfranco Maria Tenaglia, Presidente del Tribunale di Pordenone, intervengono come relatori: Alberto Tron, Incaricato di Finanza Aziendale presso l’Università Bocconi di Milano, Andrea Panizza, Incaricato di Strategia Aziendale presso l’Università di Ferrara, Sido Bonfatti, Professore ordinario di Diritto Commerciale presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, Giuseppe Limitone, Magistrato del Tribunale di Vicenza, e Andrea Zorzi, Professore associato di Diritto Commerciale presso l’Università di Firenze. Introduce e modera Massimo Zappalà, Avvocato e Professore a Contratto di Diritto delle Crisi d’Impresa presso l’Università di Padova.

Tutte le informazioni su www.commercialistideltriveneto.org